5 yaşındaki çocuk yanlışlıkla 2 yaşındaki kardeşini öldürdü
Batman'da 5 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla av tüfeğiyle 2 yaşındaki kız kardeşini öldürdü.
Haber Merkezi
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Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde 5 yaşındaki Y.E.Ç., evde babasına ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Bu sırada küçük çocuğun elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması üzerine yanındaki kız kardeşi D.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
D.Ç., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.