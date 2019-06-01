50 bin proje aynı anda başlayacak

01 Haziran 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve manifestomuz çerçevesinde de şehirlerimizi, ilçelerimizi marka şehir haline getirerek, yaşam kalitesini 2023'ün Türkiyesinde çok daha yukarılara taşıyacak projeleri hep birlikte yapacağız. Bugüne kadar vatandaşımıza verdiğimiz her sözü tuttuk. Bundan sonraki süreçte de belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla el birliği içerisinde, vatandaşlarımızla da gönül birliği içerisinde yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.

"Kentsel dönüşüm ile ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, "Bayramdan sonra inşallah kentsel dönüşüme ilişkin eylem planımızı açıklayacağız. Bu plan çerçevesinde hedefimiz, aynı anda 50 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmak. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her ilçede olmak istiyoruz. Acil öncelikli dediğimiz alanlarda olacağız. Beykoz da bu anlamda bizim için çok önemli bir yerleşim yeri. Tokatköy'de bu yıl içerisinde bin konuta başlamak suretiyle etaplar halinde 10 bin konutu Beykoz'da yapacağız. Aynı anlayışla, öncelik sırasına göre diğer ilçelerimizde fiilen Esenler, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Beyoğlu ve Kartal'da girdik. Yine Başakşehir'de projelerimiz var. Bu projelerimizi İstanbul'un tüm ilçelerine yaymak suretiyle kentsel dönüşümü, hem de tarihi dönüşümü öne çekecek projeleri birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.