'50 kuruşun maliyeti 83 kuruşa yükseldi'

Bozuk paraların boyutunda ve ağırlığında bir değişim olmazken maliyetleri her geçen gün artıyor.

Doların günden güne TL karşısında değer kazanması 50 kuruşun maliyetini neredeyse ikiye katladı.

Haber Global'de yer alan haberde, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın verdiği bilgilere göre, 50 kuruş üretmenin bedeli 83 kuruş oldu. 1 liranın maliyeti ise 99 kuruşa yükseldi.

Yalım, yaklaşık bir ay önce 50 kuruşun maliyetinin 66 kuruş, 1 TL’nin maden maliyetinin ise 79 kuruş olduğunu bildirmişti.