50 lüks otomobile devlet el koydu! Değeri tam 540 milyon TL

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü birimleri, Artvin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında ülke çapında operasyonlar yaptı.

11 kentte düzenlenen operasyonda 50 lüks otomobil ele geçirildi. Otomobillerin değerinin yaklaşık 540 milyon TL olduğu belirtildi

Nasıl tespit edildi?

Gümrük ekiplerinin incelemesi sonucu Sarp, Kapıkule ve İpsala kapılarından geçici olarak ülkeye sokulan lüks araçların çıkarılmadığı, getirenlerin ise Türkiye'den taahhütname vermeksizin araçsız yurt dışına çıktığı saptandı.

Geçici ithalat kapsamı muafiyet dahilinde araç getirmek için bazı şahıslarca gerekli şartlar sağlanıyor gibi gösterilerek usulsüz bir şekilde kolaylıktan faydalanılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan soruşturma işlemleri Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.