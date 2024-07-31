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50 ton sahte deterjan ele geçirildi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, 2 depoda sahte deterjan olduğunu belirledi. Depolara düzenlenen operasyonda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
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Söz konusu depolara operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde, toz deterjanların tuz görünümlü torbalarda Mersin'de getirildiği, bir markaya ait ambalajlarla paketlendiği tespit edildi.

Emniyette ifadelerine başvuruların zanlıların, ürünlerin başkasına ait olduğunu, paketleme işleminden sonra deterjanların yurt dışına götürüldüğünü beyan ettiği bildirildi.