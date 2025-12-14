50 yıllık uçak kazasında yeni gelişme: Youtuber enkazı çıkarmak için izin istedi

Marmara’da 50 yıl önce düşen THY uçağının parçalarını tespit ettiğini söyleyen Youtuber Nedim Kuru, enkazı kendi imkânlarıyla çıkarabilmek için valiliğe başvurdu.

Geçtiğimiz aylarda yaptığı su altı görüntülemelerinde uçağa ait olduğunu iddia ettiği parçaları kayda alan Kuru, uzun süredir sürdürdüğü araştırmalar sonucunda enkazın tam konumunu belirlediğini savunuyor. Bu tespitin ardından harekete geçen Kuru, valiliğe sunduğu dilekçede söz konusu çalışmaları kendi ekibi ve teknik imkânlarıyla gerçekleştirmeyi taahhüt etti.

Kuru, izin verilmesi halinde, yarım asırdır Marmara Denizi’nin dibinde bulunan kalıntıları gün yüzüne çıkarmak için derhal çalışmalara başlayacağını ifade etti.