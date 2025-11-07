500 bin sosyal konut projesine yoğun ilgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 24 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, konut fiyatlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi amacıyla 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Projeye başvurular, 10 Kasım Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlayacak. Ancak başvuruların başlamasından önce vatandaşların bilgi alma talebi hızla arttı.

Artan yoğunluk üzerine TOKİ, çağrı merkezi, sosyal medya ve halkla ilişkiler birimlerindeki çalışma düzenini yeniden planladı. Yoğun talep nedeniyle çağrı merkezindeki 24 kişilik personel sayısı 54'e çıkarıldı.

En fazla soru İstanbul, Ankara, İzmir ve deprem bölgelerinden

TOKİ verilerine göre, İstanbul Halkla İlişkiler Birimine 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 7 bin 653 kişi başvururken, 24 Ekim'den bu yana 385 kişi bilgi almak için kuruma geldi.

Aynı dönemde çağrı merkezine gelen toplam arama sayısı 350 bini buldu, bu çağrıların 44 bin 860'ı proje tanıtımının yapıldığı 24 Ekim sonrasında gerçekleştirildi. Ankara Bilgi Edinme Birimine de projenin duyurulduğu tarihten bu yana 15 bin başvuru ulaştı.

Kurumun sosyal medya hesaplarında da benzer hareketlilik gözlendi. 2025'in ekim ayına kadar 97 bin 535 soru yanıtlanan hesaplardan, 24 Ekim'den itibaren 21 bin 10 soruya cevap verildi.

Bu dönemde proje hakkında Instagram'dan 8 bin 561, X'ten 6 bin 326 ve Facebook'tan 6 bin 133 soru yöneltildi. Vatandaşlar en çok konut başvuruları, kura tarihleri, ödeme planları, sözleşme ve teslim süreçleri hakkında bilgi talep etti. En fazla soru gelen iller ise İstanbul, Ankara, İzmir ve deprem bölgeleri oldu.