500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi... Lüks araçlar yosun tuttu

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç yosun tuttu.

Trafik uygulamalarında plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, tescilsiz ve belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle çekilen araçların büyük bir bölümünün yosun tuttuğu, kaportalarının paslandığı ve kullanılamaz hale gelmeye başladığı gözlemlendi. Eksiklerini tamamlayan vatandaşlar araçlarını teslim alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk edilmiş durumda.

Değeri 500 milyon TL

Lüks otomobillerden iş makinelerine kadar yaklaşık 500 araç ile ortalama 300 motosikletin bulunduğu otoparkta, araçların toplam değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu belirtiliyor. Yediemin otoparkı işletme sahibi Ömer Ertan, yosun tutan ve çürüyen araçların milli servet kaybı olduğunu vurgulayarak, yasal süreçlerin hızlandırılması çağrısında bulundu.

"Değeri 10 milyonun üzerinde araç var"

2009 yılından bu yana otoparkın işletmeciliğini yapan Ertan, "En büyük sıkıntımız, gelen araçların bir türlü çıkmaması. Elazığ küçük bir il ve yaklaşık üç tane yediemin otoparkı var. Benim otoparkımda şu an 500-600 tane araç mevcut. Bu araçlar her geçen gün artıyor. Burada değeri 10 milyonun üzerinde araç var. Ortalamasını 1 milyondan aldığımız zaman, otoparkta 500 milyonluk araba mevcut" dedi.

Araçların yüzde 80'i icralık

Araçların satışa çıkarılmasıile önemli bir gelir kaynağı oluşacağını ifade eden Ertan, "Bir araba çıktığı zaman, sigortacı sigortasını yapacak, muayene istasyonu muayenesini yapacak, lastikçi kazanacak, akücü kazanacak, bakımcı kazanacak. Hepsi bir çark sistemidir. Çark dönmeye başladığı zaman diğer çarkları döndürecek. Buradaki araçların hepsi çürümeye yüz tutuyor ve herkesin tabiriyle bir mezarlık haline geliyor. Bir an önce bu kanunların işletilmesi için gerekli ne varsa yapılmasını istiyoruz. Buradaki araçların yüzde 80'i icralık. Geriye kalan araçlar, yanlış park, sigortasız, ehliyetsiz, alkollü kullanılan araçlar ve suçta kullanılan araçlardır" şeklinde konuştu.

Zamanında satılmayınca hurdaya dönüyor

Bazı araçların yosun tuttuğuna dikkat çeken Ertan, "2009'da gelen araçlar duruyor. Araçların içinde otlar yetişmeye başlamış, çürümeye yüz tutmuşlar. Zamanında satılsaydı değerinde giderdi. Ama zaman uzadıkça araç satılamaz hale geliyor, hurda niyetine gidiyor. Her şeyin zamanında ve süresi içinde yapılması güzeldir" diye konuştu.