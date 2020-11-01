51 can kaybı, 896 yaralı

01 Kasım 2020

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde can kaybı sayısı 51'e yükseldi. 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar sürerken, Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

17 saat sonra kurtarıldılar

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz'ın yanında bulunan İnci Okan'dan sevindirici haber geldi.

Buse ve ailesinin ardından 16 yaşındaki İnci Okan da arama kurtarma ekiplerinin çabası sonucu 17 saat sonra çıkarıldı. Okan'ın yaralı olarak çıkarılması yakınlarını ve çevredeki vatandaşları sevindirdi.

Rıza Bey Apartmanının enkazı

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da arama kurtarma ekipleri, başarılarına devam ediyor.

Sabah saatlerinde Fadime Tolu ve Gülçin Aykut Soydan'ın ardından Hülya Özmet de yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Özmet, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde alt üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı.

Tosun, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Eşi İbrahim Tosun, büyük sevinç yaşadı.

Arama kurtarma ekipleri, aynı apartmandan 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra kurtarmıştı.

Anne ve 3 çocuğu depremden 23 sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan anne ile 3 çocuğu, 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

Doğanlar Apartmanı'ndaki enkazda çalışmalarını sürdüren ekipler, saat 07.00 civarında, 3. kat seviyesinde ses tespit etti.

Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişime geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Ekipler hem mutfaktan hem de salondan enkazdakilere ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Depremden yaklaşık 23 saat sonra enkazdaki anne ile 3 çocuğu, ekipler tarafından çıkarıldı. Enkazdan çıkarılanlar, battaniyelere sarılıp sedye ile ambulansa götürüldü.

Enkaz altındaki diğer çocuğun çıkarılması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Can kaybı 49'a yükseldi

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 09.35 itibarıyla biri boğulma sonucu, 49 kişinin hayatını kaybettiği, 896 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Deprem bölgesinde görevlendirilen personel sayısı 6 bin 49'a ulaştı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için 6 bin 49 personel görevlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.

Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi.

Eğitime bir hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitime bir hafta ara verildiğini açıkladı.



Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, "İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum: En az 104 kişi enkazdan kurtarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "5 bin kurtarma görevlimiz sahada. Ağırlı hasarlı binalar var, evlere girilmemeli. Şu ana kadar 104 kişi enkazdan kurtarıldı. 56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak" dedi.

Bakan Pakdemirli: En kısa zamanda yaraları saracağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşların "Bakanlar ayrılırsa çalışmalarda hafifleme olur mu?" şeklinde endişelendiğini kaydederek, yaralar sarılıncaya kadar kentten ayrılmayacaklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, depremden sonra sürecin olması gerektiği gibi devam ettiğini ve tüm kurumların ahenk içinde çalıştığını söyledi.

Sahada bakanlarla çalışmaları incelediklerini kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Vatandaş bekleme uzadıkça 'Acaba bakanlar buradan ayrılır mı, acaba çalışmalarda aksama olur mu?'... Biz olsak da olmasak da çalışmalarda bir hafifleme olmaz ama tabii ki vatandaşlarımız rahat olsun, biz buradayız. Bu enkazlar kalkana kadar, yaralar sarılana kadar inşallah İzmir'le, İzmirli hemşehrilerimizle beraber olmaya devam edeceğiz.".

Bakab Selçuk: 5 milyonluk acil yardım ödeneği çıkacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İzmirli vatandaşlarımızı ve depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük dileğimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak. Kabinemiz STK'larımız sahadalar. Psikososyal destek vermeye devam ediyoruz. 294 kişi ile görüşmelerimiz tamamlanmış durumda. 5 milyonluk acil yardım ödeneği de çıkardık. Tek temennimiz en kısa zaman da bu yaraları sarabilmek. Hep beraber Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu süreci beraberce atlatacağımıza inaniyoruz” dedi.

Bakan Dönmez: Elektriksiz abone kalmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'de deprem nedeniyle 74 bin 500 vatandaşın elektriğinin kesildiğini fakat dün akşam itibarıyla AFAD koordinasyonunda yeniden enerji verilmeye başlandığını belirterek, "An itibarıyla 1600 abonenin elektriği kesik durumda. Bunların büyük bir kısmı Bayraklı'da, 400 civarında abonenin de Seferihisar bölgesinde elektriği kesik" dedi.

Dönmez, bu kesintilerin tedbir amaçlı olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bu elektrik kesintisi o bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri ve bazı ağır ve orta hasarlı binaların tedbir amaçlı elektriğinin kesilmesinden kaynaklanmaktadır. Doğal gazda da yaklaşık 3 bin 500 abonemizin doğal gazı kesik durumda. Doğal gaz elektriğe göre biraz daha kritik durumda, o açıdan daha tedbirli olmak durumundayız. Burada da AFAD'ın yönlendirmelerini de dikkate alarak bu hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şu anda bazı vatandaşlarımız evlerine giremiyorlar. Doğal gazın kontrolsüz bir şekilde binalara verilmesi risk oluşturabilir. O açıdan tedbir amaçlı doğal gazı şu anda bu civarda kesintiyle yürütüyoruz ama ilerleyen saatlerde AFAD'ın talebi ve izniyle doğal gaz hizmetini de tekrar vermeye başlayacağız."

İzmir'de özellikle enerji altyapıları açısından kritik birkaç tesis bulunduğuna işaret eden Dönmez, Türkiye'nin en büyük 2 rafinerisi, petrokimya tesisi ve 2 sıvı doğal gaz depolama ve gazlaştırma tesisinin burada yer aldığını söyledi.

Dönmez, bu tesislerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve güvenlik çerçevesinde faaliyete devam edildiğini dile getirerek, "Öte yandan, elektrik üretim tesislerimizde de bir sıkıntı söz konusu değil. Ana iletim hatlarımızda da sıkıntı yok. Gerek doğal gaz gerekse elektrik tarafında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Başta İzmir olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dönmez, İzmir'in Bayraklı ilçesinde devreye alınan yeni trafoyla ilçede elektriksiz şebekenin kalmayacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraklı'daki enerji arzına yönelik değerlendirmede bulundu.

Bakan Dönmez, "İzmir Bayraklı'da devreye aldığımız yeni trafomuzla ilçede elektriksiz şebeke kalmayacak. Tüm Bayraklı'ya kesintisiz enerji arzı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu: Gelişmeleri takip ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde katıldığı basın toplantısında, enkaz altındakilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi ve depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Tüm kurum ve ekiplerle deprem bölgesinde olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, "İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Maalesef kayıplarımız bizi üzüyor. Amacımız en kısa zamanda enkazı kaldırmak, enkaz altındakilere ulaşmak. Bütün ekiplerimiz ve kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde. İnşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Arazide çok hassas ve titiz bir çalışma var. Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakilere ulaşmak. Biz de buradayız, bu işleri koordine etmek ve arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için" dedi.

Belediye Başkanı Tunç Soyer: Uyumlu şekilde Çalışmaya Devam Ediyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir'e destek olan herkese teşekkür etti.

Belediye olarak tüm imkanlarını AFAD'ın koordinasyonuna sağladıklarını belirten Soyer, "Uyumlu şekilde çalışmaya devam ediyoruz, tüm bu süreç boyunca. Enkaz kurtarma çalışması profesyonel arkadaşlarımız tarafından yürütülüyor. Tecrübe sahibi uzman arkadaşlarımız ne yapacaklarını biliyorlar, onları mümkün olduğu kadar izliyoruz. Bunun dışında sokakta devam eden bir hayat var. Vatandaşlarımız dün geceyi dışarıda geçirdi. Binlerce vatandaşımız dışarıda yaşamaya başladı. Dolayısıyla bizim organize etmemiz gereken başlık o. Orada yapılacak çok şey var. Bu iş birliğinin, uyumun buna muktedir olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kur'an kurslarımız vatandaşlara açık

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de geniş yatak kapasitesine sahip 3 Kur'an kursunun evlerine giremeyen vatandaşlara açık olduğunu açıkladı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı depreme ilişkin açıklamada, ihtiyaç olması halinde tüm kursların da vatandaşların hizmetine sunulacağını duyurdu.

Söz konusu kurslar ve bulunduğu yerler şu şekilde:

"Karabağlar Vatan Mahallesi'ndeki Şüheda Kız Kur'an Kursu (85 yatak kapasiteli), Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Ayyıldız Erkek Kur'an Kursu (90 yatak kapasiteli) ve Karabağlar Adnan Süvari Mahallesi'ndeki Kestanepazarı Erkek Kur'an Kursu (250 yatak kapasiteli)"

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