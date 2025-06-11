51 ilde göçmen kaçakçılarına darbe! 98 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki haftada 51 ilde düzenlenen operasyonlarda 273 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Organizatörlerden 98'i tutuklandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

1.022 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatıldı

Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre operasyonlarda ayrıca 1.022 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı. Bu kişilerin sınır dışı işlemleri başlatıldı. Operasyonlar; Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

İstanbul, Adana, İzmir, Erzurum, Kocaeli, Van, Hatay, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sivas, Edirne, Tokat, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar, Ağrı, Balıkesir, Gaziantep, Isparta, Aydın, Bursa, Çanakkale, Erzincan, Hakkari, Kırklareli, Rize, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa, Yozgat, Ardahan, Kilis, Adıyaman, Amasya, Antalya, Burdur, Elazığ, Giresun, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Ordu, Uşak, Bayburt, Yalova ve Osmaniye'de operasyonlar düzenlendi.

"Türkiye tüm dünyaya örnek bir model sunuyor"

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Valilerimizi, kaymakamlarımızı, kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığı personelimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu belirten Yerlikaya, göç yönetiminde insan haklarına saygılı bir model benimsediğini vurgulayan Yerlikaya, göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır güvenliği gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.