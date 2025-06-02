52 ilde siber operasyon! 145 kişi tutuklandı, 5 milyar TL'ye el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içerisinde siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların bilançosunu açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, 29 il merkezli operasyonlarda 423 şüpheli yakalanırken, bunlardan 145'i tutuklandı. 128 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

Operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği, bilişim sistemlerine izinsiz erişim gibi suçlara yönelik olarak gerçekleştirildi. Soruşturmalarda, sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'forex yatırımı, kripto danışmanlığı, sahte hediye çekleri, araç kiralama kaporası, ürün satışı ve dijital sazan sarmalı' gibi yöntemlerle vatandaşların dolandırıldığı belirlendi.

Müstehcen çocuk görüntüleri bulundurulduğu tespit edildi

Şüphelilerin yasa dışı bahis için banka hesapları topladığı, bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı, müstehcen çocuk görüntüleri bulundurduğu ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek maddi kazanç sağladıkları da tespit edildi.

Yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Sivas, Van, Erzincan, Gümüşhane, Manisa, Kayseri, Niğde, Aydın, Afyonkarahisar, Edirne, Kahramanmaraş, Karabük, Bingöl, Kars, Bartın, Zonguldak, Tekirdağ, Ağrı, Karaman ve Mersin merkezli Adıyaman, Çanakkale, Bitlis, Çorum, Hatay, Konya, Mardin, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova, Yozgat, Trabzon, Eskişehir, Batman, Ordu, Hakkari, Elazığ, Erzurum, Kütahya ve Ankara olmak üzere toplam 52 ilde eş zamanlı olarak yürütülen operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yaklaşık 5 milyar TL'lik mal varlığına da el konuldu.

Bakan Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Operasyonlara destek veren valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet müdürlükleri ve polis ekiplerine teşekkür etti.