52 ilde tefeci ve dolandırıcılara darbe: 179 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda çek, senet ve belge ele geçirilirken, mali suçlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını duyurarak, “Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" dedi.
52 ilde eş zamanlı operasyon
Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle; İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Adana’dan Zonguldak’a 52 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında şu suçlardan soruşturma başlatıldı:
- Tefecilik
- Nitelikli dolandırıcılık
- Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmaya yönelik dolandırıcılık
- İhaleye fesat karıştırma
- Rüşvet, zimmet ve irtikap
- Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
- Görevi kötüye kullanma
- Resmi belgede sahtecilik
- Parada sahtecilik
- 6114 sayılı kanuna muhalefet
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda çek, senet ve çeşitli dokümanların ele geçirildiğini belirterek mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.