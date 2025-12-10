52 ilde tefeci ve dolandırıcılara darbe: 179 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını duyurarak, “Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik" dedi.

52 ilde eş zamanlı operasyon

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle; İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı KOM ve Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Adana’dan Zonguldak’a 52 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında şu suçlardan soruşturma başlatıldı:

Tefecilik

Nitelikli dolandırıcılık

Kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmaya yönelik dolandırıcılık

İhaleye fesat karıştırma

Rüşvet, zimmet ve irtikap

Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

Görevi kötüye kullanma

Resmi belgede sahtecilik

Parada sahtecilik

6114 sayılı kanuna muhalefet

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda çek, senet ve çeşitli dokümanların ele geçirildiğini belirterek mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.