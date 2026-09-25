5,4'lük deprem sonrası 3 il için karar: 10 milyon lira aktarıldı

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 10 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kaynağın depremden etkilenen Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'a aktarılacağını bildirdi.

Üç ile kaynak aktarılacak

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımızın ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır illerimize toplam 10 milyon lira tutarında kaynak aktardık." bilgisini verdi.

Hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor

Depremin ardından sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Göktaş, vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla hane ziyaretleri de gerçekleştirildiğini kaydetti.