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55 yaş üzerine aşı yapılıyor

Türkiye'de COVID-19 salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullanmıştı.