56 yaşındaki lösemi hastasının 84. COVID-19 testi de pozitif çıktı

İlk COVID testinin 19 Aralık 2020'de yaptıran Kayasan, o tarihten bu yana bütün testlerinin pozitif çıktığını belirtti. 4 yıl önce konulan lösemi teşhisi sonrası başarılı bir tedavi süreci geçiren Kayasan, kendisini izole etmesine rağmen COVID-19'a yakalandığını belirtti.

Nefes darlığı, yürüme güçlüğü gibi şikayetleri nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gördüğünü aktaran Kayasan, tüm çabalara rağmen test sonucunun bir türlü negatife dönmediğini ifade etti.

Kayasan, dünyada eşi benzerinin görülmediğini söylediği bu durum için yetkililerden destek istedi.