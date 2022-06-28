57 maddelik torba Meclis'te: En düşük emekli maaşı 3 bin liraya çıkıyor

Canan SAKARYA

AK Parti, en düşük emekli maaşını 3 bin liraya yükselten, KGF’ye aktarılacak kaynağı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkaran ve memurlara 3600 ek gösterge verilmesini sağlayan kanun teklifini TBMM’ye sundu.



Toplam 57 maddeden oluşan teklifin TBMM tatile girmeden kanunlaşması bekleniyor.



Ayrınttılar geliyor...