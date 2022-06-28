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57 maddelik torba Meclis'te: En düşük emekli maaşı 3 bin liraya çıkıyor

3600 ek gösterge düzenlemesinin yer aldığı yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Teklifte herhangi bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlar için getirilen af düzenlemesi de yar alıyor. Yasa teklifi ile emekli aylıklarının alt sınırı 2.500 TL'den 3.000 TL'ye yükseltiliyor.

Canan Sakarya canan.sakarya@dunya.com
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Canan SAKARYA

AK Parti, en düşük emekli maaşını 3 bin liraya yükselten, KGF’ye aktarılacak kaynağı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkaran ve memurlara 3600 ek gösterge verilmesini sağlayan kanun teklifini TBMM’ye sundu.

Toplam 57 maddeden oluşan teklifin TBMM tatile girmeden kanunlaşması bekleniyor.

Ayrınttılar geliyor...

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