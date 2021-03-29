58 il kırmızı kategoride

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin son durumunu gösteren Türkiye COVID-19 risk haritasını paylaştı.

COVID-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu. Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, COVID-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, COVID-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa COVID-19'da yüksek riskli iller oldu.

Bakan Koca: Virüs gücünü kaybetmiş değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 salgınına ilişkin, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde." dedi.

Koca, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı, toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık, kolay olanı kaybetmeyelim." ifadesini kullandı.