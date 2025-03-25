5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden geri ödeme kapsamına alınan ilaçlarla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığını açıklarken 5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Işıkhan açıklamasında, "Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık. Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadesini kullandı.