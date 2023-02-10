6 ay yeterli değil, kredi ödemeleri için süre uzamalı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş merkezli iki depremin, merkezin yanı sıra ilçelerde de büyük yıkıma yol açtığını anımsatarak, şehre yeterli miktarda gıda geldiğini ancak barınmayla ilgili sorun olduğunu, çadır ve konteynır gerektiğini bildirdi. Şehirde yakıt, doğalgaz ve elektrik sorununun sürdüğünü kaydeden Buluntu, “Ciddi manada göçük altında insanlarımız var. Sanayi tesislerimizde hasarlar var, insanlar işlerini yakınlarını kaybetti, ailelerini, akrabalarını kaybetti. Esnafından sanayicisine ciddi manada da finansal desteğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Uzun süreli erteleme şart

Ağır depremin yaşandığı şehirlerde yapılacak tüm ödemelerin uzun süreli ertelenmesinin şart olduğunu anlatarak, “Banka kredilerinin 6 ay ertelenmesi yeterli değil. 6 ayda insanlar normal hayatına dönemez, sürenin çok daha uzun olması gerekir. Göçüklerde tüm evraklar kayboldu, insanlar kayboldu, binalar çöktü, herkesin hafızası sıfır. Depremde merkez Kahramanmaraş olduğu için, ilçelerimiz de dâhil çok ciddi hasar ve can kaybı var. Enkaz altında olanlar var, çıkarılmaya çalışılıyor. Buradakilerin artık bizim barındırdığımız Suriyeli göçmenlerden hiçbir farkı yok” şeklinde konuştu.