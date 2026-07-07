6 ayda 328 bin trafik kazası: 972 kişi yaşamını yitirdi

İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, 2026 yılının ocak-haziran döneminde Türkiye genelinde 328 bin 29 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 972 kişi hayatını kaybederken, 183 bin 916 kişi yaralandı.

Haziran ayında ise ülke genelinde 61 bin 277 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 196 kişi yaşamını yitirirken, 39 bin 658 kişi yaralandı.

Veriler, trafik kazalarının önemli bölümünün sürücü kaynaklı olduğunu ortaya koydu. İlk altı ayda 140 bin 580 kazanın sürücü kusurundan kaynaklandığı belirlenirken, 12 bin 453 kazaya yayalar, 828 kazaya ise araç içindeki yolcuların kurallara uymaması neden oldu.

Sürücü hataları arasında en fazla payı hızını yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlamayan sürücüler oluşturdu. Bu nedenle 51 bin 846 kaza meydana gelirken, aşırı hız kaynaklı 742, kırmızı ışık ihlalinden 2 bin 957, hatalı şerit değiştirme nedeniyle ise 11 bin 243 yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Ayrıca 693 alkollü sürücünün ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karıştığı tespit edildi.

Trafikten 1,1 milyon araç men edildi

Denetimlerde kuralları ihlal eden sürücülere de yoğun yaptırım uygulandı. İlk altı ayda 2 milyon 421 bin 717 sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesilirken, elektronik denetim sistemleri ve şehir kameraları aracılığıyla 11 milyon 877 bin 703 araç plakasına işlem yapıldı. Aynı dönemde alkollü araç kullandığı belirlenen 108 bin 843 sürücü hakkında işlem uygulanırken, çeşitli nedenlerle 1 milyon 131 bin 463 araç trafikten men edildi.

İl bazında can kayıplarında İstanbul 76 kişiyle ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 59 can kaybıyla Ankara, 37 ile İzmir ve 25 ile Bursa izledi.

Bursa'da yılın ilk altı ayında 5 bin 38 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 25 kişi yaşamını yitirirken, 6 bin 750 kişi yaralandı. Haziran ayında ise kentte bin 110 yaralanmalı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, bin 509 kişi yaralandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin kendi aralarında anlaşarak tutanak düzenlediği maddi hasarlı kazaların istatistiklere dahil edilmediğini bildirdi.