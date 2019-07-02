6 ayda 649 terörist etkisiz hale getirildi

02 Temmuz 2019

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Bakanlık koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde, haziran ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 61'i orta çaplı olmak üzere 12 bin 70 kırsal operasyon, şehirlerde de bin 212 operasyonun yapıldığını söyledi.

Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı "Terörden Aranlar Listesi"nde, kırmızı kategoride bir, turuncu kategoride iki, gri kategoride 9'unun aralarında bulunduğu 166 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Çataklı, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden 63'ü ölü, 74'ü sağ ve 29'u da teslim şeklinde gerçekleşti. Dağılımına baktığımızda 94'ü PKK/KCK, 67'si DEAŞ, 5'i ise aşırı sol terör örgütü mensubudur. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 249 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 381 kişi tutuklanmıştır." diye konuştu.

Bu yılın 6 aylık verilerini paylaşan Çataklı, şunları kaydetti:

"Kırsalda 59 bin 42, şehirde ise 13 bin 520 operasyon yapılmış, kırmızı 3, mavi 5, yeşil bir, turuncu 7, gri kategoriden 32 ve liste dışı sözde üst düzey 9 olmak üzere 57 teröristin de aralarında bulunduğu, 649 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 154 ölü, 283 sağ, bir yaralı, 211 teslim şeklinde olmuştur. 6 aylık dönem içerisinde 29 bin 470 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 5 bin 434'ü tutuklanmıştır."

773 sığınak kullanılamaz hale getirildi

İsmail Çataklı, haziran ayında yapılan operasyonlar neticesinde, 38 sığınak/barınak/mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, 70'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 115 silah ve değişik miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Altı ayda 773 sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini, 711 silah ve çok miktarda mühimmat ele geçirildiğini aktaran Çataklı, önemli bir mücadele alanının da uyuşturucu meselesiyle ilgili olduğunu ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 11 bin 82 operasyonda gözaltına alınan 15 bin 338 kişiden bin 94 kişinin tutukladığını dile getiren Çataklı, sözlerine şöyle devam etti:

"1 ton 220 kilogram eroin, 3 ton 363 kilogram esrar, 156 kilogram skunk, 66 kilogram kokainin de aralarında bulunduğu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yılın ilk 6 aylık verilerine baktığımızda, 62 bin 531 operasyon icra edilmiş, 93 bin 975 kişi gözaltına alınmış, 12 bin 400 tutukluma var. 10 ton 912 kilogram eroin, 20 ton 25 kilogram esrar, 16 ton 241 kilogram skunk, bin 107 kilogram kokain, 443 kilogram afyon ve değişik türlere çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre kokain yakalamasında yüzde 381'lik artış olduğunu ifade etmek isterim."

Kaçakçılıkla mücadele

Haziran ayı içerisinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen bin 157 operasyonda gözaltına alınan bin 792 kişiden 27 kişinin tutuklandığına dikkati çeken Çataklı, "Bu operasyonlarda 253 bin 449 litre kaçak akaryakıt, 568 bin 491 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. 2019 yılının ilk 6 ayında ise 8 bin 895 operasyon, 14 bin 407 gözaltına alınmış, 262 tutuklanmış, 5 milyon 370 bin 692 paket kaçak sigara, 2 milyon 462 bin 328 litre de kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Düzensiz göç

Düzensiz göçle mücadelede haziran ayı içerisinde 3 bin 262'si denizlerde olmak üzere 23 bin 195 düzensiz göçmen yakalandığı ve 622 organizatör gözaltına alındığı bilgisini paylaşan, Çataklı, "2019 yılının 6 ayında ise 137 bin 35 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Aynı dönemde 3 bin 776 organizatör gözaltına alınmıştır." dedi.

Çataklı, Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin devam ettiğini belirterek, "Günümüz itibarıyla bu sayı 334 bin 154'e ulaşmıştır. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin şu anda yüzde 9'una karşılık gelmektedir bu oran. Bugün itibarıyla ülkemizde 3 milyon 622 bin 284 kayıtlı Suriyeli bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA