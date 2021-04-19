6 belediye hakkında soruşturma açıldı

İçişleri Bakanlığı 6 belediyenin sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına bazı kişileri gönderdiğinin tespit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik 12 Mart'ta başlatılan soruşturma genişletiliyor.

Bu kapsamda CHP'li Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı ve Burdur Yeşilova, İYİ Partili Yozgat Yerköy, 2019 yılında kayyum atanan HDP'li Şanlıurfa Suruç ve AK Partili Ordu Korgan belediyelerince "dans (folklor) gösterisi", "kültür turu", "gençlik programları" adı altında sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edildi.

Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlık Mülkiye Müfettişi görevlendirerek, soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanlığınca, belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri artırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurt dışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu.