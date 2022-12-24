6 bin 261 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Farklı tarihlerde yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri tamamlanana kadar Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor.

Gerekli işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği seyahat belgesiyle sınır dışı edilmek için İstanbul Havalimanına götürülüyor.

Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğünce bu yıl 6 bin 261 Afganistan ağırlıklı olmak üzere Fas ve Pakistan uyruklu sınır dışı edildi.