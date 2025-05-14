6 büyüklüğündeki Muğla depremi sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan korkutan uyarı: Daha büyük depremin habercisi

Muğla sabah saatlerinde Datça açıklarında meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Vatandaşların büyük korku yaşadığı deprem sonrası uzmanlardan da endişeleri körükleyen bir açıklama geldi.

Prof Dr. Süleyman Pampal, bölgede tarihsel dönemde 7 yıkıcı depremin yaşandığına işaret ederek, "Burada büyük deprem olursa bu sürpriz olmaz, buna şaşırmayız" dedi.

CNN Türk'e konuşan Pampal, depremin en büyük ve en önmeli dalma batma zonu olan Afrika levhası ile Anadolu levhacığının çarpışma hattı sınırında gerçekleştiğine işaret etti.

Afrika levhasının kuzeye, Ege'nin altlarına doğru daldığını ve o dalan kısımın da yukarı doğru yükselerek volkanik faaliyetleri artırdığını belirten Pampal, bunun Santorini'de de yaşandığını belirtti.

'Tsunami olayları ortaya çıkar'

Yunan adası Santorini'deki deprem fırtınalarını hatırlatan Pampal şöyle devam etti:

"Burası Afrika Avrasya levhasının sınırı. Bu bölgede tarihsel dönemde milattan sonra 7 tane çok yıkıcı deprem var. Bunlar 8- 8.5'i bulan büyük depremler. Levha sınırlarından böyle depremler beklenir, biraz derin odaklı ama çok yıkıcı. Kara sınırlarımıza mesafeli olduğu için doğrudan etkisi ile verdiği zarardan öte ikincil etkisi dediğimiz tsunami olayları ortaya çıkar. Adalarda olmak üzere, Güney Batı Anadolu sınırlarımızda da tsunami hasara yol açar. Geçmişte bunu yapmış çünkü."

Burada büyük bir deprem olursa bunun sürpriz olmayacağını belirten Pampal, "Bu bölge Helen Yayı dediğimiz Yunanistan'a doğru devam eder. Muğla'nın güneyinden Antalya'nın bir miktar Batısından bir dirsek yapar ve Kıbrıs yayı olarak, Kıbrıs'ın güneyinden Hatay'a doğru gider ve orada Arap levhası ile buluşur. Arap Levhası ile Afrika levhasının sınırını da Ölüdeniz ve Doğu Anadolu fayı oluşturur" dedi.

Olası deprem daha büyük ve daha yıkıcı olacak

Pampal, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin de bu fayda meydana geldiğini hatırlattı. Bölgede meydana gelecek depremlerin 6,7'den daha büyük ve daha yıkıcı olacağına işaret etti, "İkincil etkileri de hasara neden olabilir" dedi.

'Bölgenin depreme hazırlanması çok önemli'

Pampal, 8 büyüklüğündeki bir depremin Türkiye'de nasıl hissedileceği sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Bu zeminin özelliği ile ilgili, çok uzaklarda çok büyük ivmelere çıkabilir. Bize uzak demek doğru değil, bunu yıllardır anlatmaya çalışıyorum. Bu bölgede meydana gelebilecek yıkıcı depremler, sizin belirttiğiniz büyüklüklere ulaşmasa da, bizim kıyılarımızda Datça, Bodrum, Fethiye civarında ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle bölgenin depreme hazırlanması çok önemli."

'Kıbrıs yayı üzerinde de olabilir'

Artçı sarsıntıların daha büyük depremleri haber verdiğini belirten Pampal, bölgenin son yıllarda oldukça hareketli olduğuna iaşret ederek "Doğu'ya doğru Kıbrıs yayı üzerinde de olabilir ama burada bir deprem olacaksa burada beklenir, çünkü bölgede 7 yıkıcı deprem var" dedi.

'Deprem olacak mı sorusunun cevabı: Olacak'

"Deprem olacak mı sorusunun cevabı 'olacak', daha önce olmuş, şu anda oluyor, bundan sonra da olacak. Bu işin doğası böyle.Yaşadığımız bölge çok sayıda levhanın çarpışma noktası" diyen Pampal, deprem hazırlıklarına işaret etti.