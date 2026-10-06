6 Ekim son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
Adana ve Osmaniye'de yaşanan depremler nedeniyle son günlerde "son depremler" araması sıklaşmış durumda... Vatandaşlar yeni deprem olup olmadığını merak ediyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
Son depremler her gün aratılıyor. Son günlerde ise aramalar daha çok sıklaşmış durumda... Adana ve Osmaniye halkının tedirginliği sürerek AFAD'ın son verileri incelenmek isteniyor. İşte detaylar....
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13:14 - Sumbas (Osmaniye) - 1.4
13:04 - Sumbas (Osmaniye) - 1.0
12:56 - Gediz (Kütahya) - 1.0
12:53 - Beypazarı (Ankara) - 1.3
12:49 - Merkez (Bilecik) - 1.0
12:31 - Pınarbaşı (Kayseri) - 2.0
12:27 - Serinhisar (Denizli) - 1.1
12:23 - Merkez (Elazığ) - 1.3
12:20 - Menderes (İzmir) - 0.9
12:11 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1.1
11:53 - Elmadağ (Ankara) - 0.8
11:49 - Saimbeyli (Adana) - 1.2
11:12 - Kale (Malatya) - 0.8
11:12 - Yakutiye (Erzurum) - 1.9
11:09 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
10:10 - Sincik (Adıyaman) - 0.9
09:44 - Hazar Gölü - Sivrice (Elazığ) - 1.6
09:33 - Banaz (Uşak) - 1.1
09:28 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.7
09:21 - Özalp (Van) - 1.6
09:19 - Merkez (Elazığ) - 1.4
08:43 - Sumbas (Osmaniye) - 1.6
08:34 - Beypazarı (Ankara) - 2.1
08:20 - Akdeniz - Fethiye (Muğla) - 1.4
08:15 - Mecitözü (Çorum) - 1.2
08:02 - Ege Denizi - Çeşme (İzmir) - 1.7