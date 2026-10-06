6 Ekim son depremler listesi... Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?

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Son depremler her gün aratılıyor. Son günlerde ise aramalar daha çok sıklaşmış durumda... Adana ve Osmaniye halkının tedirginliği sürerek AFAD'ın son verileri incelenmek isteniyor. İşte detaylar....

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

13:14 - Sumbas (Osmaniye) - 1.4

13:04 - Sumbas (Osmaniye) - 1.0

12:56 - Gediz (Kütahya) - 1.0

12:53 - Beypazarı (Ankara) - 1.3

12:49 - Merkez (Bilecik) - 1.0

12:31 - Pınarbaşı (Kayseri) - 2.0

12:27 - Serinhisar (Denizli) - 1.1

12:23 - Merkez (Elazığ) - 1.3

12:20 - Menderes (İzmir) - 0.9

12:11 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1.1

11:53 - Elmadağ (Ankara) - 0.8

11:49 - Saimbeyli (Adana) - 1.2

11:12 - Kale (Malatya) - 0.8

11:12 - Yakutiye (Erzurum) - 1.9

11:09 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

10:10 - Sincik (Adıyaman) - 0.9

09:44 - Hazar Gölü - Sivrice (Elazığ) - 1.6

09:33 - Banaz (Uşak) - 1.1

09:28 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.7

09:21 - Özalp (Van) - 1.6

09:19 - Merkez (Elazığ) - 1.4

08:43 - Sumbas (Osmaniye) - 1.6

08:34 - Beypazarı (Ankara) - 2.1

08:20 - Akdeniz - Fethiye (Muğla) - 1.4

08:15 - Mecitözü (Çorum) - 1.2

08:02 - Ege Denizi - Çeşme (İzmir) - 1.7