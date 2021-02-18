6 ilde 1259 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Kars ve Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1259 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum genelinde iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 737 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, kent genelinde ve kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Erzincan

Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 226 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl merkezinde 20, ilçelerden Çayırlı'da 15, İliç'de 28, Kemah'da 27, Kemaliye'de 10, Otlukbeli'de 6, Refahiye'de 60, Tercan'da 50 ve Üzümlü'de 10 olmak 226 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 9 greyder, 5 bıçaklı kamyon ve 5 kepçe ile kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.

Tunceli

Tunceli'de kar yağışı ve tipiden, 33 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçelerden Mazgirt'te 13, Nazımiye'de 5, Pertek'te 5, Pülümür'de ise 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da, 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 174 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, yolları açmak için 91 personel, 78 iş makinesi ve 8 mobil ekiple çalışma başlattı.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları yüzünden 75 köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 16, Digor'da 11, Kağızman'da 11, Sarıkamış'ta 8, Selim'de 7 ve Susuz'da 14 köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars-Digor kara yolunda yoğun tipi dolayısıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda çalışma başlattı.

Iğdır'da da etkili olan kar yağışı sebebiyle 14 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ekiplerin yolları açma çalışmaları devam ediyor.