6 ilde eş zamanlı baskın: Organize suç şebekelerine büyük darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde dolandırıcılık ve tefecilik yapan 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından son iki haftadır yürütülen operasyonların sonuçlarını açıkladı.

46 şüpheli tutuklandı

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, hesaplarında son iki yılda 2 milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 46’sı tutuklanırken, 15’i hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda suç örgütlerinin farklı illerde çeşitli yöntemlerle faaliyet yürüttüğü belirlendi.

244 vatandaşın dolandırıldığı tespit edildi

Gaziantep’te şüphelilerin “sahte yatırım danışmanlığı” ilanlarıyla vatandaşlardan para talep ederek dolandırıcılık yaptığı, Muğla’da ise sosyal medya üzerinden irtibat kurulan kişilerin sahte yatırım sitelerine yönlendirilerek 244 vatandaşın dolandırıldığı tespit edildi. Balıkesir’de organize şekilde uyuşturucu ticareti ve tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü, Diyarbakır’da baskı, darp, cebir ve tehdit yoluyla arazilerin tapularının ele geçirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Zonguldak’ta sosyal medya üzerinden verilen sahte "sınavsız ehliyet" ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığı, Sivas’ta ise tefecilik faaliyetlerinin sürdürüldüğü ortaya çıkarıldı. Şüpheliler hakkında ilgili savcılıklarca soruşturma başlatıldı.