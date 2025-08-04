6 ilde hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, birçok ilde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM)verilerine göre, bugün öğle saatlerine kadar altı ilde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı.

Bugün kaydedilen en yüksek sıcaklık, 43,7 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü. Cizre'yi 43,2 dereceyle Siirt'in Kurtalan ilçesi ve 41,6 dereceyle Diyarbakır'ın Bismil ilçesi takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği diğer iller ve ilçeler ise şu şekilde sıralandı:

• Batman, Hasankeyf: 40,8 °C

• Mardin, Nusaybin: 40,7 °C

• Elazığ, Keban: 40,1 °C