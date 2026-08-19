6 ilde "Kuytulcular" operasyonu: 32 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5 şirkete kayyım atandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmaya yönelik Adana merkezli 6 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 5 şirkete yönetim kayyımı atandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturmada, yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ile bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller değerlendirildi.

32 şüpheli hakkında adli işlem

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde Adana merkezli 6 ilde belirlenen 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 şirkete kayyım atandı

Operasyon kapsamında 5 şirket hakkında yönetim kayyımı atanırken, soruşturmada örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında da erişimin engellenmesi kararı verildi.

Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini grup, inanç, düşünce veya hukuka uygun faaliyeti hedef almadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.”