6 ilin emniyet müdürü değişti: Atama kararları Resmi Gazete’de
Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları doğrultusunda, Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa, Ordu ve Iğdır illerinin emniyet müdürlüklerine yeni atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bingöl İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, görevden alındı.
6 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar şu şekilde:
- Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne
- Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz
-Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne
- Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne,
- Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Acar,
- Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Niyazi Turgay, atanmıştır.
Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk atandı.