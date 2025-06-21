6 kahraman tespit edildi, Erdoğan imzaladı: 6 kişiye İstiklal Madalyası
Kurtuluş Savaşı’nda hizmetleri tespit edilen 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte İstiklal Madalyası'na değer görülen kahramanlar ve mirasçılarının isimleri...
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Kurtuluş Savaşı’nda hizmetleri tespit edilen 6 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek.
Karar İstiklal Madalyası Kanunu'nun ek 4’üncü ve ek 6’ıncı maddeleri gereğince alınırken İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:
* Kafkas Alay 9, Tabur 3, Bölük 3 Birliği'nde görev alan Kalecik-1897 doğumlu Seyit oğlu Er Ahmet Yurdcu için mirasçısı oğlu Zekeriye Yurdcu, 135'inci Alay, 3'üncü Tabur, 12'nci Bölük’te görev alan Tefenni-1898 doğumlu Hasan oğlu Er İbrahim Dumlupınar için oğlu Ali Dumlupınar, Fırka (Tümen) 23, Alay 72, Tabur 2, Bölük 5’te görev alan Emirdağ-1897 doğumlu Hasan oğlu Er Ahmet Çam için torunu Mustafa Çam, Süvari Alay 4, Bölük 1’de görev alan İstanbul-1897 doğumlu Nazif oğlu Süvari Gedikli Başçavuş Ahmet Mithat Orus için oğlu Ferruh Tezer Orus, 1'inci Fırka (Tümen), 8'inci Alay 3'üncü Tabur, 10'uncu Bölük’te şehit olan Mucur-1885 doğumlu Abdullah oğlu Er Mehmet için torunu Yaşar Özbay, Alay 70, Tabur 2’de görev alan Milas-1896 doğumlu Mehmet oğlu Piyade Teğmen Halil İbrahim Sakarya için oğlu Korkmaz Sakarya.