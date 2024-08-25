6 kentte sel ve heyelan felaketi: İki kişi yaşamını yitirdi

Sağanak yağış dün birçok şehirde sel felaketine neden oldu. Nevşehir’de Kapadokya’yı vuran selde peribacalarından düşen kaya parçaları otomobillere zarar verdi. Sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Kırşehir’de sele kapılan 1 çoban yaşamını yitirdi. Kayseri’den de can kaybı haberi geldi. Aracıyla sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kentte sel nedeniyle mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

Kırşehir'de bir kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanağın neden olduğu sele kapılan çoban Mustafa Akar (52), hayatını kaybetti. Etkili olan sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel meydana geldi. Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar sele kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Selin yaşandığı köyde ekipler hasar tespit çalışmasına başladı.

Kahramanmaraş'ta sürücüler zor anlar yaşadı

Kahramanmaraş'ta bir araç sel sularına arasında kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardında kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yaklaşık 1 saat boyunca yağan yağış sonrası kent merkezinde yollar göle döndü. Bu sırada bir araç sel suları içerisinde kalırken, diğer sürücüler de zor anlar yaşadı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Sivas’ta sağanak ve dolu

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve dolu yağışı sonrası sel meydana geldi. Sel ile birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas’ın Gürün ilçesinde akşam saatlerin kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış sebebiyle Kayseri - Malatya yolu Şuğul mevkiinde ve Tohma kanyonunda su taşkınları meydana geldi. Aniden bastıran dolu yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Taşkın nedeniyle Kayseri - Malatya yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Gürün Belediyesi, Karayolları ve özel idare ekiplerinin hummalı çalışması neticesinde karayolu ulaşıma tekrar açıldı. İlçede ekipler hasar tespit çalışmaları başlattı.

Konya’da bodrum katları su ile doldu

Konya’nın Kulu ilçesinde yağan şiddetli yağmur sonrasında sel meydana gelirken, bazı evlerin bahçeleri ile bodrum katları su ile doldu. İlçeye bağlı bir çok mahallede akşam saatlerinde yağan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Camikebir, Karşıyaka mahallelerinde evlerin zemin katları ve bahçeleri sel suları ile doldu. Ekipler, su dolan evlerde çalışma yaparken sel nedeniyle evlerde maddi hasar oluştu. Ankara-Konya Kara yolunda araçları ile seyir halinde olan sürücüler de zor anlar yaşadı.

Nevşehir’de dede ve torunu ekipler kurtardı

Nevşehir'de etkili olan sel nedeniyle düşen kaya parçaları 3 araçta hasara neden olurken, araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler kurtardı. Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu. Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi. Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu. Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı. Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

AFAD'dan açıklama geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınlarına ekiplerin müdahale çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sivas, Kayseri, Aksaray, Niğde, Adana, Osmaniye ve Mersin de sarı yağış uyarısının sonlandırıldığı bilgisi verildi.

Samsun ve Ordu'da ise turuncu yağış uyarısının sabah saat 08:00'e kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Karadeniz ve İç Anadolu bölgemizde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yağışlardan etkilenen illere ilişkin de bilgi verilen açıklamada, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucu heyelan meydana geldiği belirtildi.

Mahsur kalan 8 araç ile 32 vatandaşın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, heyelan sonucu dere yatağında 1 aracın sürüklendiği ve araçta olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması amacıyla 150 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.