“6 milyar TL yatırımla 50 milyon m3 suya kavuşacağız”

Tarım ve Orman Bakanı İb­rahim Yumaklı, Burdur Gölü için hazırlanan ey­lem planını açıklayarak, 5 yılda yaklaşık 6 milyar liralık yatırım yapmayı planladıklarını ve bu ya­tırımla yıllık 50 milyon metre­küplük suyu su havzasına kazan­dıracaklarını bildirdi.

Yumaklı, Burdur Gölü kenarın­da Burdur Gölü Eylem Planı'na ilişkin yaptığı basın açıklama­sında, iklim değişikliği nedeniyle göllerin kurumaya yüz tutar hale geldiğini ve bunda son 25 yıldır sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesinin etkin rol oynadı­ğını söyledi.

Artan sıcaklıkların, azalan ya­ğışların kuraklığı da beraberin­de getirdiğini dile getiren Yumak­lı, göllerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti. Ulusal Su Kurulu'nda göllerle ilgili bir ey­lem planı oluşturulması yönün­de karar aldıklarını anlatan Yu­maklı, bu kararlar doğrultusunda Eğirdir, Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur, İznik, Seyfe ve Sa­panca gölleri için eylem planla­rı hazırladıklarını bildirdi. Bur­dur Gölü'nün de hem uluslararası Ramsar alanı hem de ulusal öl­çekte birinci derece doğal sit ala­nı olmasıyla ekolojik açıdan son derece önemli olduğunu vurgu­layan Yumaklı, şunları söyledi: "Nesli tehlike altında olan ya da burayı yuva edinmiş birçok kuş türüne de ev sahipliği ediyor.

Ül­kemizin yedinci büyük gölü, ka­palı havza dolayısıyla dışa akı­şı olmadığı için yoğun bir şekil­de buharlaşmanın etkisiyle karşı karşıya kalmış durumda. Burdur Gölü havzasıyla ilgili bir kaç bilgi vermek isterim. Uzun yıllar yağış ortalaması 484 milimetre iken son 10 yılın 8'inde bu değerin al­tında kaldı. Bu yılın ilk 11 ayında da maalesef bu rakam 304 mili­metre oldu. 1980-2000 yılların­da bu havzada ortalama sıcaklık 12,4 santigrat dereceyken, bu yıl 14,2 santigrat dereceye ulaşmış durumda."

“Son derece kritik bir eşikteyiz”

Yüz ölçümünün de yarıdan faz­la azaldığını söyleyen Yumaklı, "Son derece önemli bir kritik eşi­ğe geldi. Bu gölün ortalama yıllık 179 milyon metreküp su kaybet­tiğini ve bunun da yüzde 78'inin buharlaşmadan kaynaklandığını söylemek istiyorum. Yağışlar ve depolamalarla birlikte, göle giren su miktarı ise 112 milyon metre­küp" diye konuştu.

Eylem planı­nı 35 alt tedbirden oluşan 3 ana başlıkta uygulayacaklarını ak­taran Yumaklı, ilk olarak havza­da ekosistem temelli entegre su yönetimi başlığı altında, tarım­sal su kullanım yönetimi, ilave ve alternatif su kaynaklarına yöne­lik çalışmalar, su kullanımlarının kontrolü, izleme ve denetimi, su kalitesine yönelik çalışmalar bu­lunduğunu kaydetti. Suyun etkin ve verimli kullanılması başlığı al­tında da sulama tesislerinin ye­nilenmesi, bazı proje yatırımla­rının ertelenmesi, su verimliliği çalışmaları, eğitim ve farkında­lık çalışmalarının yer aldığını di­le getiren Yumaklı, üçüncü başlık doğal kaynakların korunmasıy­la da doğa temelli yaklaşımlarla halk sağlığını olumsuz etkileyen tozumanın azaltılması çalışma­ları yapacaklarını ifade etti.

Su kanunu çalışmaları başladı

Türkiye'de bir de su kanunuy­la ilgili çalışmalarının olduğu­nu anlatan Tarım ve Orman Ba­kanı Yumaklı, şunları kaydetti: "Çalışmada sona gelmiş durum­dayız. Bununla ilgili bütün Tür­kiye'de vahşi sulama uygulama­larının artık sona erdirilmesiyle ilgili, modern sulama ve basınç­lı sulama sistemlerinin zorunlu hale getirilmesiyle ilgili gerekli düzenlemeler de bu kanun içeri­sinde yer almış olacak. Bakanlığı­mız malumunuz hem Ziraat Ban­kası hem de diğer uygulamalarla çiftçilerimize modern ve basınçlı sulama sistemlerine ilişkin hibe ve destek programları uyguluyor. Özellikle suyun kullanımında, ta­rımsal sulamanın yüzde 77, yüzde 80 civarına geldiğini de düşünür­sek bundan sonra da her bir dam­lası hayati bir öneme haiz olacak olan suyun bu anlamda korunma­sı bizim için önemli. Bunun için de her türlü yasal düzenlemeyi yapmış olacağız."

Yatırımlar için destek başvuruları 30 Aralık’ta

Burdur ziyareti kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) yerleşkesindeki düzenlenen 6. Uluslararası Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni'nde de konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önümüzdeki dönem desteklerinden bahsetti. TKDK – IPARD çağrıları kapsamında, et, süt, meyve sebze, su ürünleri, yumurta işlemeye, süt toplama merkezlerine, peynir altı suyunun işlenmesine, soğuk hava depoları gibi birçok başlıkta yatırımlara destek vereceklerini belirterek, başvuruları 30 Aralık'tan itibaren almaya başlayacaklarını bildirdi. Burdur'un tarım ve hayvancılık noktasında çok önemli üretim yeri olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Son 23 yılda 48 milyar liralık bir destekle hükümetimiz Burdur'un tarımsal kapasitesini yükseltmek üzere yatırımlar yaptı. Hizmete aldığımız bütün bu tesislerle yaklaşık 400 bin dekar araziyi sulamaya açtık" dedi.