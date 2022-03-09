6 muhalefet lideri yeniden buluşuyor, bu kez ev sahibi Babacan

Maruf BUZCUGİL

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat’ta “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakatını imzalayan 6 muhalefet partisi liderinin 27 Mart günü saat 19.30’da yeniden buluşacağını açıkladı. Babacan, liderlerin gündeminin geçiş sürecinin yol haritası olduğunu söyledi.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin ikinci kuruluş yıldönümü kapsamında basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Babacan, muhalefet partilerinin ortak çalışmalarının basamak basamak ilerlediğini belirterek, “Çıtayı koyduğumuz yeri aştık. Şimdi biraz daha yukarı taşıyacağız” dedi.

Babacan partisinin 6 muhalefet partisi içindeki konumunu, diplomaside çok kullanılan “ihtiyatlı iyimserlik” yaklaşımıyla tanımladı.

Ali Babacan, liderlerin 27 Mart Pazar günü 19.30’da gerçekleşecek buluşmasında ev sahipliğini kendisinin yapacağını söyledi.

“Üyelerimizin yüzde 37’si 30 yaşın altında”

Ali Babacan DEVA partisi üyeleri arasında yapılan yeni bir araştırmadan verileri de paylaştı. Buna göre, üyelerin yüzde 30’u geçmişte AK Parti’ye oy vermiş kişiler. DEVA üyelerinin yüzde 20’si CHP’ye, yüzde 10’u HDP’ye, yüzde 10’u İYİ Parti’ye, yüzde 6’sı MHP’ye geçmişte oy vermiş kişilerden oluşuyor. Yeni seçmenlerin oranı ise yüzde 17.

Babacan, DEVA Partisinde eski, deneyimli siyasetçilerin oranını yüzde 15, siyasete yeni girenlerin oranını da yüzde 85 olarak açıkladı.

Araştırmaya göre, DEVA üyelerinin yüzde 37’si 30 yaşın altındaki gençlerden oluşuyor.