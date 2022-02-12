6 muhalefet partisi lideri bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen görüşmeye ev sahibi olarak ilk Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu'nun ardından gelen ilk lider Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu. Toplantıya sırasıyla DP Lideri Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve son olarak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geldi.

Liderlerin ‘yuvarlak masa’ toplantısında ana gündem maddeleri ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışması, seçimlere yönelik iş birliği olanakları, seçimin kazanılması halinde ‘parlamenter sisteme geçiş’ sürecinin planlaması oldu.

Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, “33 yıllık gazeteciliğim bana diyor ki; bu akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” yorumunda bulundu.

Tarihi kareyi Ahmet Arif'in dizeleriyle yorumlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ömer Topsakal ise fotoğrafa, “Kaç bin yıllık hasretimin koncası, gözlerinden, gözlerinden öperim, bir umudum sende, anlıyor musun?” notunu düştü.