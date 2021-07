6 şehirde ormanlara giriş yasaklandı

Takip Et

Ülke genelinde başlayan çok sayıda orman yangınından sonra ormanlık alanlarla ilgili yasak kararları gelmeye başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava sıcaklıklarının arttığını belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışların yasaklandığını duyuran Gül, "Ormanlara giriş çıkışlar, 15 Ağustos 2021'e kadar valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Çanakkale

Çanakkale Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışları ve tescilli piknik mesire alanları dışında ateşli piknik yapılmasını yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.

Bu kapsamda, Çanakkale genelinde ormanlık alanlara görevliler dışında 31 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında girişler yasaklandı.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında orman yangınlarında kullanılabilecek her türlü araç ve gerecin görevli elemanlar ile kritik hava hallerinde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi kararlaştırıldı.

Orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun Çanakkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce yerine getirilmesine, orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanmasına, ayrıca ilgili hususların kaymakamlıklarca köy halkına duyurulmasına karar verildi.

Belediyelerin sorumluğundaki çöp depolama alanlarının etrafında belediyeler tarafından yangın koruma bandı oluşturulması, orman yangınına ya da kırsal alan yangınına sebebiyet verebilecek nitelikte balya makinelerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü takibinin ve kontrolünün yapılması, ormanlara sınır anız tarlalarının sahipleri tarafından yeterli genişlikte bant şeklinde sürülmesi, orman yangınlarına hassas alanlarda ilgili kolluk kuvvetleri ve orman işletmelerince kontrol yapılması kararlaştırıldı.

Bu maksatla devriyelerin artırılmasına, ormanlarda veya bitişiğinde konaklayan arıcıların orman yangınlarına sebebiyet vermemeleri noktasında bilgilendirme toplantılarının Orman İşletme Müdürlüğünün katılımlarının sağlanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmasına, tescilli piknik mesire alanları dışında ateşli piknik yapılmamasının sağlanmasına, tescilli yerlerde gerekli tedbirlerin alınmasına, yerleşim yerlerinde, ormana uzak yerlerde çıkan yangınlara öncelikle sorumlu belediyelerin müdahalelerinin sağlanmasına karar verildi.

Orman yangınları açısından riskli günlerde Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanacak uyarı mesajları da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tüm çiftçilere gönderilecek.

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, İstanbul’da orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında İstanbul sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlarda uygulanacak kararlar şöyle:

"İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır.

Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.

İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.

Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Denizli

Denizli Valiliği, yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlara girişlerin 3 ay yasaklandığını duyurdu.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.

Ormanlık alanların içinde izin verilen yerlerle kamp alanlarında yarından itibaren 31 Ekim'e kadar saat 20.00'den sonra mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyeceği bildirildi.

Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü, tarla, bağ, bahçe ve zeytinlik artığı ot ve dalların yakılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği, ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Balıkesir

Balıkesir Valiliği tarafından ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklandığı kentte görevliler, vatandaşları yangın konusunda uyardı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Valiliğin kararının ardından ormanlık alana yakın olan Faruk Saylam Caddesi'nde uygulama yaptı.

Vatandaşları herhangi bir duman veya yangın gördüklerinde görevlilere bildirmeleri konusunda uyaran ekipler, böyle bir durumda 112 Acil Çağrı hattının aranmasını istedi. Ekipler, vatandaşlardan ormanlık alandan uzak durmalarını da talep etti.

İlçe Belediyesinin anons sistemi aracılığıyla hoparlörlerden de vatandaşlara ormanı yangını konusunda dikkatli olmaları için uyarılar yapılıyor.

Vatandaşlardan Deniz Yeşilırmak, AA muhabirine, ormanların bulunduğu Ayvalık'ta yangın konusunda uyarıların yapılmasının önemine dikkati çekti.

Ebru Doğan ise Balıkesir'de ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklanması kararını doğru bulduğunu ifade etti.

Özellikle ormanlık alandan geçen Doktor Fazıl Doğan Caddesi'nde ekiplerin uyarılarının yerinde bir uygulama olduğunu belirten Doğan, "Her yer çok kuru. İnsanlar şişelerini atıyorlar. Cam yangına sebep olabilir. Bu karar çok doğru ve isabetli." diye konuştu.