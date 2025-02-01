6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde borç taksitleri için erteleme süresi uzatıldı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali kapsamında yapılandırma borçlarının ödeme süreleri uzatıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, bu illerdeki borçluların yapılandırma kanunları çerçevesinde ödemeleri gereken taksitlerin yeni ödeme planı belirlendi.

Karara göre, 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında borcu bulunan mükellefler için mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025’e kadar devam edecek. Bu süre zarfında borçluların, 6 Şubat 2023 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ödemeleri gereken taksitlerinin vadesi ertelendi.

Erteleme kapsamındaki borçların ilk taksiti, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen Haziran 2025’te ödenecek. Sonraki taksitler ise Haziran 2025’i takip eden aylık dönemler halinde tahsil edilecek.

Ayrıca, mücbir sebep hali kapsamında yapılandırılan borçlar yalnızca vergi daireleriyle sınırlı kalmayacak. İl özel idareleri, belediyeler ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ödenmesi gereken yapılandırılmış borçlar da aynı ertelemeden yararlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem bölgesindeki mükelleflerin yaşadığı zorluklar nedeniyle bu kararın alındığını vurgulayarak, ekonomik toparlanma sürecine destek sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Mücbir sebep hali kararının, hem bireysel borçluların hem de işletmelerin mali yükünü hafifletmesi bekleniyor.