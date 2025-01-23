6 Şubat'ta bin 400 kişiye mezar olmuştu... Depreme dayanıklı yeni Ebrar Sitesi’nde son dokunuşlar

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yer alan ve 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Ebrar Sitesi, yeniden inşa sürecinde tamamlanma aşamasına geldi. Depremde bin 400 kişinin hayatını kaybettiği site, yeniden yapılanma çalışmalarıyla modern ve dayanıklı bir yaşam alanına dönüştürülüyor.

Yeni binalar, depreme dayanıklılığı artıran tünel kalıp sistemiyle inşa edildi. Fore kazık uygulamasıyla temeller güçlendirilirken, zemin güvenliği maksimum seviyeye çıkarıldı. Deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlanan projede, dayanıklılığı artırmanın yanı sıra, estetik ve konfor da ön planda tutuldu. İnşaatın büyük bölümü tamamlanırken, çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Modern ve güvenli yaşam alanları

Ebrar Sitesi’nde sosyal donatılara da büyük önem verildi. Yeni yapılar, yeşil alanlar, çocuk oyun parkları ve otoparklarla desteklenerek modern bir yaşam sunmayı hedefliyor. İnşaat görevlilerinden Metin Bilgiç, projedeki ilerlemeyi “Yeni binalar yükseldi ve yeniden yapılanma süreci hızla devam ediyor. Son aşamalara yaklaştık" diyerek anlattı.

Bir diğer inşaat görevlisi Naci Aksoy ise, “Şu anda peyzaj çalışmalarını tamamlamak üzereyiz. Projenin yüzde 90’ı tamamlandı. Depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için tüm gayretimizle çalışıyoruz” diye konuştu.

Depremzedeler için umut kaynağı

Yeni binalar, yalnızca güvenli barınma ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, depremden etkilenen vatandaşların yaşadığı travmaları da azaltmayı amaçlıyor. Hak sahipleri, konutlarına kavuşacakları günü sabırsızlıkla beklerken, Ebrar Sitesi’nin yeniden ayağa kalkması bölge halkı için büyük bir umut kaynağı oluyor.

Projenin tamamlanmasının ardından, Ebrar Sitesi depremzedelere modern ve dayanıklı bir yaşam alanı sunacak. Bu süreç, sadece Kahramanmaraş için değil, Türkiye genelindeki yeniden yapılanma projeleri için de örnek teşkil ediyor.