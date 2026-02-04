6 Şubat'ta okullar tatil mi? Cuma günü tatil mi oldu?

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler, Türkiye tarihinin en ağır afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Yaşanan büyük yıkımın yıl dönümü yaklaşırken öğrenciler, veliler ve öğretmenler okullarda eğitim olup olmayacağını araştırıyor. Sıkça "6 Şubat'ta okullar tatil mi" sorusu geliyor.

6 Şubat'ta okullar tatil mi

Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Kahramanmaraş Valilikleri 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinin yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacak.