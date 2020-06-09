6 vaka çıktı, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü kapatıldı
Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde 6 personelde COVID-19 tespit edilince geçici olarak kapatıldı.
İbrahim ÇİÇEKÇİ
KONYA - Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personelinden 6 personelde COVİD-19 tespit edildi. Vakıaların tespitinin ardından müdürlük binasında çalışma durduruldu. Bina girişlere kapatılırken, test yapılan ve negatif çıkan bir kısım personel çalışmaları evden yürütürken bazı personele idari izin verildi.
Öte yandan Konya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin müdürlükte pozitif çıkan personellerin temas ettiği kişileri tespit ederek karantina süreci başlattığı öğrenildi.