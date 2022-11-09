60 bin konut 2023'te vatandaşlara teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayarak ailelerimizin 2023'e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Gelecek yılın bütçe teklifinde, bakanlığın bütçesinin 24 milyar 321 milyon 48 bin lira olarak yer aldığını aktaran Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 3 milyar 68 milyon 236 bin lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesinin 1 milyar 603 milyon 859 bin lira, İklim Değişikliği Başkanlığı bütçesinin ise 154 milyon 182 bin lira olduğunu söyledi.

Kurum, barınmanın, birçok devlet ve hükümetin sosyal devlet uygulamalarını askıya alması dolayısıyla küresel ölçekte en temel sorunların başında bulunduğuna işaret etti.

Kovid-19 salgınıyla inşaat sektörünün geçici de olsa daralma yaşadığını anlatan Kurum, bu olumsuzluklar sonucunda konut ve kira fiyatlarında artışlar meydana geldiğini kaydetti.

Türkiye'nin tüm dünyanın sosyal devlet anlayışını rafa kaldırdığı bu dönemde dev bir sosyal devlet hamlesini harekete geçirdiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Yaptığımız sosyal konut projelerimizle, konut ve kiralarda görülen artışı durdurduk. Bugün Türkiye'miz, küresel buhranların ortasında parlayan bir yıldız olmuştur, Türkiye Yüzyılı iddiasını ortaya koyan küresel bir aktör haline gelmiştir, her şart ve durumda, milletimize yeni yuvalar yapmayı, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunmayı bilmiştir. Ülkemizin bu başarısının en önemli nişanesi, 26 bin sosyal donatısıyla birlikte inşa ettiğimiz, 1 milyon 170 bin sosyal konut olmuştur. Sıcak yuvalarında, geleceğe güvenle bakan 5 milyon vatandaşımız olmuştur. Tam 1 trilyon 317 milyar liralık yatırım değeriyle dünyaya örnek olan bu sosyal devlet uygulamasını, 38 yıllık inşa, imar ve ihya tecrübesine sahip, yerli ve milli imkanları millet namına ve millet yararına seferber eden TOKİ Başkanlığımızla gerçekleştirdik."

Murat Kurum, 81 ilde 750 şantiyede çalışıldığını ifade ederek, "Halihazırda 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar 60 bin konutumuzu tamamlayarak ailelerimizin 2023'e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.

"5 milyon 135 bin başvuru kuraya katılmaya hak kazandı"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını anımsatan Kurum, "Milletimiz, 'İlk Evim İlk İşyerim' kampanyamızı sahiplendi, 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu. Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493'ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar." bilgisini paylaştı.

Kurum, bu kapsamda 25 Ekim'de 17 ilde ilk olarak 5 bin 615 yuvanın temelinin atıldığını dile getirerek, "Bu konutlarımızla birlikte, ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımız bugün itibariyle 15 bin 576 sayısına ulaştı." dedi.

Kurum, kura çekimlerini de 7 Kasım'da Ardahan ve Şırnak'tan başlattıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 5 ay içerisinde, 2023 Mart'ına kadar tüm illerimizde tamamlayacağız. Bu hızımızı bir an bile duraksatmadan en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Projemiz 900 milyar liralık yatırım değeriyle, ekonomimize 2 trilyon liralık katma değer üretiyor, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörü harekete geçiriyor, bu sayede 200 bin kardeşimize yeni iş imkanı sağlıyoruz."

Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsa ve 10 bin iş yeri için başvuruları almaya devam ettiklerini, konut için başvuranların aynı zamanda arsaya da başvurabilmelerinin süresini 15 Kasım'a kadar uzattıklarını bildirdi.

Proje desteği

Kurum, TOKİ ile birlikte arsalarına ev yapacak vatandaşa proje desteği vereceklerini, örnek projelerden faydalanmalarını sağlayacaklarını ve talep etmeleri halinde yapım desteği sunacaklarını kaydetti.

Yapacakları 10 bin işyerini de sıfır atığa uyumlu, enerji verimli sistemlerle donatacaklarını, esnafa en sağlıklı çalışma ortamını sunacaklarını vurgulayan Kurum, bu projenin yanı sıra tüm vatandaşların başvurabileceği bir kampanyayı da Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul sektörüyle beraber hayata geçireceklerini söyledi.

Bu büyük konut hamlesinden, afetlerin ardından da yeni hayatlar kurmada gösterdikleri hızdan rahatsız olanlarla karşılaştıklarını ifade eden Kurum, "Evet, biz, kim ne derse desin milletimizin her bir ferdini sağlıklı ve güvenli evlerine kavuşturuncaya kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Nasıl tüm afetlerde en hızlı şekilde yeni konutlarımızın, yeni iş yerlerimizin temellerini attıysak, nasıl 1 milyon 170 bin sosyal konutumuzu milletimize teslim ettiysek, yeni yuvalarımızı da aynı hızda milletimize teslim edeceğiz." sözlerini sarf etti.

"13 milyon vatandaşımızın hayatını değiştirdik"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye'de depremin insanlar için bir felaketle sonuçlanmasını önlemek için başlatılan "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" çalışmalarının seferberlik anlayışıyla sürdüğünü belirtti. Bugüne kadar, Türkiye genelinde, sosyal konutlarla beraber 3 milyon 200 bin konutun yenilendiğinin altını çizen Kurum, "13 milyon vatandaşımızın hayatını değiştirdik. Bugün 81 şehir 922 ilçemizde toplam 250 bin konutun dönüşümü hızla devam ediyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'da 39 ilçede özel sektörle beraber toplam 695 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını, 93 bin konutun dönüşümünün sürdüğünü anlatan Kurum, İstanbul Beykoz Tokatköy'de, Beyoğlu Okmeydanı'nda yeni konutların yapımına başladıklarını, Esenler'de 60 bin konutluk, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı dönüşüm projesinin ilk konutlarını teslim ettiklerini, Fikirtepe Mahallesi'nde 1648 konut ve iş yerinin yapımını tamamladıklarını dile getirdi.

Kurum, 10 bin 770 konut ve iş yerinin çalışmalarının devam ettiğini, yeni konut ve iş yerlerinin 2023'ün ilk çeyreğinde etaplar halinde teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

Ankara'da Mamak ve Altındağ başta olmak üzere 39 bin konutun dönüşümünün bitirildiğini bildiren Kurum, İstanbul dışındaki diğer 80 ilde ise toplam 157 bin konutun dönüşümüne de hızla devam edildiğini kaydetti.

"Tarihe Vefa Geçmişe Saygı" çalışmalarına da değinen Kurum, "Terör eylemleri sonucunda harabeye çevrilen Diyarbakır Sur'u, Şırnak'ta ve Iğdır'daki bizlere tarihimizin emaneti olan meydanları ve kültürel alanlarımızı aslına uygun olarak yeniden kazandırıyoruz. " diye konuştu.