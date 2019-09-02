"60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç var"

02 Eylül 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemdeki konularla ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu Diyarbakır ziyaretinde Türk ve Mızraklı ile ilgili yaptığı açıklama konusunda, "O vatandaşlarımız başvurularını yaptılar. Engel yok diyen YSK. Bir suçu varsa neden dışarıda? Diyarbakır benim, İstanbul benim, her yurttaşın olduğu gibi hepsi bizim. Aynı yerdeyiz, aynı gemideyiz. Yapılan iş yanlıştır. Bu yanlışı düzeltin ki birilerinin eline fırsat geçmesin." dedi.

"Atatürk posterini aldıkları için memnun oldular"

Diyarbakır ziyaretinde Atatürk portresi hediye etmesine değinen İmamoğlu, "Bu yurdumun değerleri var. Herkesin hissetmesini isterim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık bir gün önce. Mustafa Kemal Atatürk bu yurdun bize kazandırılmasının öncüsü. Sadece belediye başkanlığımda değil öncesinde de bunu hissettim. Daha önce birileri hediye etmediyse onun sorunu ama ben gittiğim yere bu ve bunun gibi simgesel hediyeler götüren biriyim. 82 milyon insanın bir değeri, önderi olarak bütün Türkiye'nin topyekün mücadele vermiş bir milletin öncüsü olarak o fotoğrafı Diyarbakır'da paylaştım. Atatürk posterini aldıkları için memnun oldular." ifadelerini kullandı.

"60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var"

İmamoğlu vakıf denetimleri ile ilgili, "Keşke denetimli bir mekanizma oluşturulsaydı da ben bunlarla uğraşmasaydım. Böyle yoğun bir gündemimiz var. Bu bir finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma. Burada bir sistem hatası var. Bakın seçimde bangır bangır 'Zarar etmiyor' denen kurumu teslim almamızdan itibaren 18 milyon zararı var. 60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Derhal talimat verdim, tespit edilsin dedim. 3 bin değil, 5 bin değil, 60 bin. Ücretsiz diyorum, indirimli diyorum. Tümünü elden geçireceğiz. Hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var, sorun var. Ekim itibariyle tahsilat sistemi başlatacağız. Geçici bir dönem teşvik edilmesi için, kredi kartıyla 9 lira ödeyeceksiniz. Sistemin işlemediği bazı otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor. Bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Benim İSPARK'ım neden zarar etsin. Ayda 2-3 milyon zarar ediyor. Bir zam çalışması elbette olacaktır ancak şu anda yok." dedi.

"Liyakata göre alım konusunda sistem uygulayacağız"

İşten çıkarmalar konusunda, "18 Nisan'da göreve başladım. Duyduk mu 'İstanbul Belediyesi 2 bin kişi işe alacak?' Duyduk mu? Ben görevi devraldığımda maaş ödeyecek para yoktu." diyen İmamoğlu, "Ben iddia ediyorum.. Halamın oğlu, dayımın kızı, giyimi kuşamı... Beni ilgilendirmiyor. İşe alım konusunda en uygun sistemi uygulayacağız. Adil olacağız. Akraba, kardeş tanımam. Liyakata göre alım konusunda sistem uygulayacağız. Sokağa çıktığımda hiç kimse bana 'Torpilci belediye başkanı' diyemeyecek." şeklinde konuştu.

"İma uzmanı değilim"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim de yapacaklarımız var" açıklaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ben tabii Cumhurbaşkanı'nın hangi imada bulunduğunu anlayamam çünkü ima uzmanı değilim. Ne yapacak bilemem. İşe alacaksa buyursun alsın, mutlu olurum. Çıkarılanları alsın bir kuruma ben de mutlu olurum. Ülke işsizlikte en acı günlerini yaşıyor. Bunun en acı faturası da İstanbul'da yaşanıyor. İmayı yorumluyorum sadece, keşke 200 değil 200 bin kişiyi işe alsa keşke Sayın Cumhurbaşkanı. Şahsıma 18 makam tespit ettik. Ben yetmez dedim daha fazla istiyorum dedim. Benim yüz binlerce makamım var. Her vatandaşımızın evi benim makamım. Yetmez bana dedim 18 makam. Dolayısıyla bir tasarruf da orada yapacağım."