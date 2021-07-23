60 yıllık iş yaşamına iki holding sığdırdı

DÜNYA - İSTANBUL

Türk iş dünyasının duayen isimlerinden Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün yaşamını yitiren Hacı Ömer Sabancı Holding kurucularından, Esas Holding kurucusu Şevket Sabancı'nın naaşı, dün ikindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırıldı ve Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

İlk iş deneyimini Bossa'yla yaptı

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak 1936 yılında Kayseri’de doğan Şevket Sabancı, iş yaşamına ortaokul yıllarında başladı. 1925’te Adana’da temelleri atılan Sabancı Topluluğu’ndaki ilk iş deneyimini kazandığı Bossa, tekstile ilgi duymasını sağladı. Öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nin ardından İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamladı.

Kardeşleriyle birlikte 1967’de Sabancı Holding’i kurdu

Babaları Hacı Ömer Sabancı’nın 1966 yılında vefatının ardından kardeşleriyle birlikte holdingleşme sürecini başlatan Şevket Sabancı, 1967 yılında tüm grup şirketlerinin Hacı Ömer Sabancı Holding bünyesinde toplanmasına ön ayak oldu. Sabancı Vakfı’nın da kurucusu olan Şevket Sabancı, uzun yıllar Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği görevini üstlendi.

Sabancı, 60 yıllık iş hayatının ilk 40 yılında Sabancı Holding’in başta tekstil ve otomotiv olmak üzere sanayinin tüm alanlarında büyümesine önderlik yaptı. 1980 yılından itibaren yurtdışına taşınarak Sabancı Topluluğu’nun küreselleşmesinde lider rol oynadı. Uzun süre İngiltere ve Almanya’da yaşayan Şevket Sabancı, kardeşi Özdemir Sabancı’nın suikast sonucu yaşamını yitirmesiyle birlikte Sabancı Holding’teki sorumluluklarını ağırlıklı İstanbul’dan yürüttü.

Kardeşleri Sakıp Sabancı, Hacı Sabancı, Erol Sabancı, Özdemir Sabancı’yla birlikte Türkiye’nin en büyük gruplarından birinin yaratılmasına vesile olan Şevket Sabancı, 14 ülkeye yayılmış, 9 küresel ortaklığa sahip, 60 bin çalışanı ile hizmet yürüten Sabancı Holding’ten 2000 yılında ayrılarak bir başka güçlü holdingin temellerini attı.

Çocuklarıyla Esas Holding’i 2000’de faaliyete geçirdi

Şevket Sabancı'nın çocukları Emine Sabancı Kamışlı ve Ali Sabancı ile birlikte 2000 yılında faaliyete geçirdiği Esas Holding, yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki yatırımları ile de adından söz ettirdi. İlk yurt dışı ofisini 2000 yılında Londra’da açan Esas Holding, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinden Kuzey Amerika’ya ve özellikle ABD’ye uzanan geniş alanda yatırımlar yaptı. Faaliyet yürüttüğü alanları özellikle son tüketiciye hitap eden şirketlere yönelik seçen Esas Holding’in yatırım alanları gayrımenkulden, havacılığa, sağlıktan, eğitime, perakendeye kadar geniş bir alana uzandı. Şevket Sabancı için havayolu özel ilgi gösterdiği alanların başında yer aldı. Sabancı Holding yönetiminde bulunduğu dönemlerde uzun süre THY başta olmak üzere dünyanın önemli havayolu şirketlerinde hisse satın alma konusunda çalışmalar yürüten Şevket Sabancı, bu alandaki hayalini Esas Holding çatısı altında Pegasus Havayolu ile gerçekleştirdi.

2005’te satın alınan Pegasus ile Türkiye’nin THY’den sonraki en büyük havayolu şirketi meydana getirilirken, Avrupa'da eczane zinciri, reçetesiz ilaç şirketi, üniversite gibi değişik alanlara yatırımlar gerçekleştirildi. Bugün Şevket Sabancı’nın kurucu sıfatı ile yer aldığı Esas Holding sitesinde faaliyetlerle ilgili şu ifadeler yer alıyor:

“Esas Holding, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Sabancı Holding'in beş kurucu üyesinden biri olan Şevket Sabancı'nın birinci ve ikinci kuşak aile üyeleri tarafından desteklenen, Türkiye'nin en büyük aile sermayeli yatırım şirketidir. İstanbul ve Londra'da ofisleri bulunan Esas, özel sermaye, gayrimenkul, risk sermayesi ve likit varlıklar dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapmaktadır.”

Siyaset ve iş dünyası taziyelerini iletti



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ali Sabancı’yı telefonla arayarak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden babası Şevket Sabancı için taziye dileklerini iletti. Oktay, Sabancı Holding’in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding’in kurucusu Şevket Sabancı için Allah’tan rahmet diledi. Ali Sabancı da taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sabancı Holding’in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding’in kurucusu Şevket Sabancı için başsağlığı mesajı yayımladı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Pek çok alanda ülkemize değerli katkılar sağlayan kıymetli iş insanı Şevket Sabancı’ya Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadesine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şevket Sabancı için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şevket Sabancı’nın vefatından büyük üzüntü duyduk. Değerli bir iş insanıydı. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu/TOBB: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı’nın kıymetli babası Esas Holding’in kurucusu

Şevket Sabancı’nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sabancı ailesine, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”

Şekib Avdagiç/İTO “Esas Holding’in kurucusu hayırsever iş insanı Şevket Sabancı’nın vefat ettiği haberini üzülerek öğrendim. Sabancı ailesinin ikinci kuşak temsilcisi

olarak ülkemize önemli hizmetler vermiş Şevket Sabancı’ya Allah’tan rahmet, Sabancı Ailesi’ne başsağlığı ve sabırlar dilerim.”

Gürsel Baran/ATO “Sabancı Holding’in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding’in kurucusu, duayen iş adamı Şevket Sabancı’nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Sabancı ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim.“

Süleyman Sanlı/TABA-MCham “Sabancı Holding’in kurucularından olan, değerli iş insanı Sn. Şevket SABANCI’ya Allah’tan rahmet, SABANCI Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”

İş yaşamını ve hayır işlerini birlikte yürüttü

● Şevket Sabancı, iş yaşamına Tarsus Amerikan Koleji’nde okuduğu çocukluk yıllarında adım atıyor. Ağabeyi Sakıp Sabancı’nın hastalanıp, 3 ay Fransa’da tedavi gördüğü sıralarda babası Hacı Ömer Sabancı’ya ‘Artık çalışmak istiyorum’ diyor ve 13 yaşında Bossa’da sorumluluk alıyor. Aylık Capital Dergisi’ne verdiği bir röportajında, bu duruma ilişkin, “Bossa’da iplik üretiliyor ve ben de satıyordum. Yetkiliyim yani, hazırlığı yapıyordum. Bossa’da dokuma, basma ve boya basma bölümlerinin inşaatları devam ediyordu” diyor.

● İlk iş deneyimlerinin etkisi ile olsa gerek, ileriki yıllarda tekstil mühendisi olmayı hedefl eyen Şevket Sabancı, Tarsus Amerikan Koleji’nin ardından İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisliği okuyor.

● İngiltere’deki okul serüveni, Sabancı Holding’te tekstil başta olmak üzere önemli yatırımların yürütülmesini sağlayan Şevket Sabancı’ya sonraki yıllarda bu ülkede uzun süreli yaşamasını sağlıyor. 1980’li yıllarda ailesi ile birlikte Londra’da yaşayan Sabancı, sonraki dönemlerde Türkiye’ye dönse de yaşamı boyunca sık aralıklarla İngiltere ve Almanya’da yerleşik yaşıyor.

● Babasından kalan en önemli miraslardan biri olarak aile birliğini tarif eden Şevket Sabancı, Hacı Ömer Sabancı’nın vefatının ardından kardeşleriyle birliklerini, beraberliklerini devam ettirme kararı alarak, bir yıl sonra Hacı Ömer Sabancı Holding’in kuruluşuna imza atıyor. 2000 yılında da bu kez çocukları Emine Sabancı Kamışlı ve Ali Sabancı ile birlikte Esas Holding’in kuruluşunu gerçekleştiriyor.

● Şevket Sabancı’nın Esas Holding’in internet sitesinde yayımlanan mesajında prensipleri ve iş hayatına bakışı ile ilgili şu ifadeler yer alıyor: “60 yılı aşan iş hayatımda, pek çok başarının yanı sıra, zorluklarla da karşılaştım. Bunları aşarken en büyük motivasyonum; her zaman kendime, aileme, çalışma arkadaşlarıma ve ülkeme olan inancım oldu. Biz bir aileyiz, aynı hedef için birlikte yürüyor, kazandığımızı paylaşıyor, birlikte gelişiyoruz. Yaratıcılığı, yenilikçiliği, özgün ve farklı

fikirleri destekliyor, girişimcilerle beraber yatırımlar yapıyoruz”.

● Şevket Sabancı, Capital Dergisi’ndeki röportajında Sabancı Holding’te kurucu ve hissedarların ayrılık süreçlerine de değiniyor. “Bu şekilde kavgasız dövüşsüz sakince yol ayrımı yaparsanız, aile için bambaşka iyilikler yaratırsınız. Rothschild Ailesi’ni ele alalım. 5 kardeştiler… Biri Almanya’da kaldı, biri İtalya’ya, biri Paris’e, biri Londra’ya, biri de New York’a gitti, ayrı ayrı yatırımlar yaptılar. Ama bütün dünya bunları bir aile gibi görüyor. Birinin gücü hepsinin gücü oluyor… Bizler de hayattayken gerekiyorsa onların (yeni neslin) iş kurmalarına maddi, manevi yardım edebilelim. Ben o anlayışla çocuklarımı Sabancı Holding’den çektim ve çok doğru yaptığımı görüyorum” diyor.

● Şevket Sabancı, yaşamı boyunca hayır işleri ve sosyal faaliyetlerde de etkin bir rol üstlendi. Sabancı Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirirken, Türkiye çapında çok sayıda hayır kurumunun hizmete girmesini sağladı. Esas Holding sitesinde bu konuya ayrı bir bölüm ayrılırken Şevket Sabancı’nın şu ifadelerine yer veriliyor:

“Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal’i kurduk ve dokunacağımız ilk alanı da “gençlik ve istihdam” olarak belirledik. Hayata geçirdiğimiz “İlk Fırsat Programı” ile Anadolu’daki yeni ve nispeten az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlere okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sağlamayı hedefl iyoruz”.