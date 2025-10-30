6,1'lik depremin ardından Sındırgı'da yıkılan binaların enkazı kaldırıldı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Deprem gecesi 4, artçı sarsıntılarda ise 2 bina yıkıldı. Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmaların ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hasar tespit sürecini sürdürüyor. Ağır hasarlı binaların resmi işlemler tamamlandığında yıkılacağı belirtildi.
Depremin yaşandığı gece 4 bina yıkılırken, ertesi gün meydana gelen artçı sarsıntılarda 2 katlı bir bina daha çöktü. Olayın ardından bölgede inceleme ve belgeleme çalışmaları hızla başlatıldı.
Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) öncülüğünde, ilgili kurumların desteğiyle yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.
Hasar tespit çalışmaları sürüyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ise ilçede hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından ağır hasarlı olarak belirlenen binaların, resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde yıkılacağı bildirildi.