6.2’lik deprem için nokta atışı yapmıştı: Üşümezsoy “Panik olmayın” diyerek açıkladı

İstanbul’da öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi, 5,9'luk ve 4,9'luk iki büyük deprem daha izledi. AFAD son 3 saatte tam 47 depremin kaydedildiğini duyururken, peş peşe gelen sarsıntılar vatandaşları sokaklara döktü.

Depreme hazırlıksız yakalanan vatandaşlar büyük korku yaşarken, ünlü Jeoloji Profesörü Şener Üşümezsoy'un 20 gün önce Kumburgaz ve Silivri açıklarını işaret ederek 6.0 ile 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

Nokta atışı tahmin yaptı

Nokta atışı tahminlerini katıldığı bir Youtube yayınında dile getiren Üşümezsoy, "İstanbul’da 6 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Silivri ile Kumburgaz arasındaki fay tehlikeli" demişti.

6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası nokta atışı tahmini ile dikkat çeken Üşümezsoy deprem sonrası, "Şimdi çıkıp 'büyük deprem geliyor' diyecekler. Nokta adres verdim ve tam orada deprem oldu" dedi, paniğe gerek olmadığını söyledi.

'İstanbul’a uzanan fayda risk kalmadı'

Daha büyük bir deprem beklemediklerini 1999'dan bu yana söylediğini belirten Üşümezsoy, "Bu bölgedeki yegâne 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek fay buydu ve kırıldı. İstanbul’a uzanan faya dair bir risk kalmadı" ifadelerini kullandı.