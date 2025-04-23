6.2'LİK DEPREM | İstanbul depremi hakkında uzmanlar ne diyor? İstanbul depremi uzman görüşleri...

İstanbul'da art arda yaşanan depremler panik yarattı. Vatandaşlar sokaklara döküldü. Korku hala geçmiş değil. Deprem uzmanlarının görüşleri sıklıkla aratılırken "İstanbul depremi hakkında uzmanlar ne diyor?" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR

Türkiye'de yaşanan her depremin ardından gözlerin çevrildiği yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da Marmara Denizi'nde Kumburgaz Fayı üzerinde değişik büyüklüklerde çok deprem olduğunu hatırlattı.

Naci Görür 6,2 büyüklüğündeki depremin Marmara'da beklediğimiz büyük deprem olmadığını vurgularken şunları aktardı:

* Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

Prof. Dr. Naci Görür mesajının devamında deprem öncesi alınması gereken tedbirlere dikkat çekti:

Naci Hoca'nın mesajı şöyle:

* Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım.

* Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.

PROF. DR ÖVGÜN AHMET ERCAN

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son yaşanan sarsıntılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halk TV canlı yayınında konuşan Ercan, 6.2 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın Trakya kolu üzerinde, Silivri–Marmara Ereğlisi açıklarında meydana geldiğini belirtti.

Ercan, “Bu küçümsenmeyecek bir deprem. İstanbul’da yıkım eşiği 4.4’ten sonra başlar. Bu noktada yaşanan deprem, büyük İstanbul depreminin habercisi olabilir ama onun yerini tutmaz. Beklediğimiz büyük deprem 7-7.2 büyüklüğündedir” ifadelerini kullandı.

Depremin oldukça sığ olduğunu ve bu nedenle geniş bir bölgede hissedildiğini söyleyen Ercan, “İzmir’e kadar duyuldu. Çünkü doğu-batı doğrultusunda sağ atımlı bir kırık harekete geçti. Bu hareketin, Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki Trakya kolunda gerçekleştiğini düşünüyoruz” dedi.

“1-2 defa daha sarsılacağız”

Bugün ve önümüzdeki günlerde yeni sarsıntıların yaşanabileceğini söyleyen Ercan, “Bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Bu depremin artçıları yaklaşık 5.2 büyüklüğüne kadar çıkabilir. Bu sarsıntılar korkutucu olabilir ama yıkıcı etki beklemiyoruz” diye konuştu.

Ercan, sarsıntının yaklaşık 6-6,5 kilometrelik bir kırılma ile gerçekleştiğini tahmin ettiğini belirtti. Ayrıca İstanbul açıklarında iki ayrı fay kolunun bulunduğunu hatırlatarak, bu depremin beklenen İstanbul depremini ne geciktireceğini ne de büyüklüğünü küçülteceğini ifade etti.

“Hiroşima’ya atılan bomba kadar enerji boşaldı”

Yaşanan depremin enerjisine ilişkin çarpıcı bir benzetme yapan Ercan, “Bu büyüklükteki depremde Hiroşima’ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması yaşandı. Ancak bu, ana depremi geciktirmez. Sadece bölgesel bir stresin boşalmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır bu tür yerel depremlerin ana kırılma öncesi yaşanabileceğini söylediğini belirten Prof. Dr. Ercan, bu tür öncü sarsıntıların, büyük İstanbul depreminin işaret fişekleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

PROF.DR. OKAN TÜYSÜZ

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’un Silivri ilçesinde önce 4.0, sonrasında ise 6.2 büyüklüğünde yaşanan depreme ilişkin konuştu.

NTV yayınına katılan Okan Tüysüz’ün açıklaması şöyle:

* Dikkatli olmak gerekiyor, 4 arkasından 6 büyüklüğünde deprem. Bu değerler değişebilir. Büyük deprem beklediğimiz Kuzey Anadolu Fayı’nın batı ucu üzerine denk geliyor. Bir süre izlememiz gerekiyor. Daha küçük depremler olursa bağımsız depremler olduğu yönünde konuşacağız. Şu aşamada söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok.

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'u sarsan peş peşe depremlerin ardından katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Üşümezsoy, “Başka bir deprem riski yok. Marmara’da bitti depremler.” ifadelerini kullandı.

"Bu oldu ve bitti diyebiliriz”

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise bugün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde kırılan fayın, 1894 İstanbul Depremi'nde kırılmayan fay olduğunu açıkladı.

Üşümezsoy, İstanbul'dan büyük bir deprem beklemediğinin altını çizerek, stesin boşaltıdığını da ifade etti.

Üşümezsoy, "Bu fay kırılmayan bölgedeki fay hattıydı. Başka bir deprem riski yok. Bu oldu ve bitti diyebiliriz” dedi.

PROF. DR. CELAL ŞENGÖR

İstanbul'da yaşanan ve en büyüğü 6.2 olan çok sayıda depremin ardından uzmanlardan üst üste gelen değerlendirmeler sürüyor. Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör depremlere ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşların en çok merak ettiği "Silivri'deki deprem beklenen büyük Marmara Depremi'ni tetikler mi?" sorusuna yanıt niteliği taşıyan bir yorumda bulundu.

Şengör, sarsıntıların, beklenen büyük İstanbul depreminin öncüsü olabileceğini belirtti. Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabı üzerinden Prof. Dr. Celal Şengör ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Prof. Dr. Celal Şengör, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların yaşanmasının olağan bir durum olduğunu söylemesine rağmen bu depremin ardından daha büyük bir deprem meydana gelirse, bu durum İstanbul’da uzun süredir beklenen büyük depremin yaklaştığına işaret edebileceğini ifade etti.

Şengör, “6,2'lik bir depremin kendisinden küçük artçıları olması beklenen bir durumdur. Ancak devamında 6,2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir." ifadelerini kullandı.

Zamanlama belirsizliği vurgusu

Prof. Dr. Celal Şengör, öncü depremler konusunda zamanlama öngörüsünün mümkün olmadığını belirterek, “Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz” dedi.