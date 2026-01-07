63 ilde uyuşturucu operasyonu: 1,3 ton madde ele geçirildi, 162 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarma tarafından son iki haftada 63 ilde geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Piyasaya sürülmeden yakalandılar

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, operasyonlar kapsamında 1 ton 343 kilogram uyuşturucu madde ile 178 bin 615 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yürütülen çalışmalarla, uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmesinin ve toplum sağlığına zarar vermesinin önüne geçildi.

424 şüpheli yakalandı, 162 kişi tutuklandı

Operasyonlarda 424 şüpheli yakalanırken, bunlardan 162’si tutuklandı, 70 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlara; 4 bin 644 narkotik ve asayiş ekibi ile 14 bin 924 jandarma personeli katıldı. Antalya’dan İstanbul’a, İzmir’den Diyarbakır’a, Ordu’dan Van’a kadar çok sayıda ilde eş zamanlı yapılan operasyonların, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.