65 kişiyi 'sigorta yapma' vaadiyle 3 milyon TL dolandırdılar
Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi toplam 3 milyon 39 bin lira dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda arama yönlendirme cihazı, ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri, cep telefonları, sim kartlar, hard diskler ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 zanlı tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sigorta yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Türkiye genelinde 65 kişiyi toplam 3 milyon 39 bin lira dolandırdıkları belirlenen B.G.A. (25), A.Ü.G. (23), S.Ç. (18), B.Ü. (23) ve V.A. (24), Kayseri merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Çok sayıda eşyaya el konuldu
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 1 arama yönlendirme cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği, 10 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan üçü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.