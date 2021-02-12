  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. 65 ve üzeri yaştakilere COVID-19 aşısı yapılmaya başlandı
Takip Et

65 ve üzeri yaştakilere COVID-19 aşısı yapılmaya başlandı

65 yaş ve üzeri vatandaşların COVID-19 aşılarının yapılmasına başlandı. Bu kişilerin 60 yaş ve üzerindeki eşlerine de ilk doz aşıları uygulanıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz aşılarının uygulanmasına başlandı. 

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak.

 

Etiketler
Corona virüs Covid-19