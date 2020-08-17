65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanıyor?

17 Ağustos 2020

Kurban Bayramı sonrasında yeni tip koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışın ardından bazı illerde 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde 65 yaş üstü vatandaşlar belirlenen saatlerde dışarı çıkabilecekler.

Diğer taraftan bazı illerde ise 65 üstü için sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra toplu taşıma, düğün, nikah, nişan gibi organizasyonlara da kısıtlama getirildi.

Bursa

Bursa'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılım da sınırlandı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının 12.08.2020 tarih 13102 sayılı "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlarımızın Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" hakkındaki genelgelerine istinaden, İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden yapılan değerlendirmeler sonucunda;

1. 15.08.2020 tarih 116 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının iptaline,

2. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın 08:00-10:00 ve 16:30-19:30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına,

3. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın semt pazarı ve pazar yerlerinde kalabalık olmayan 08:00-14:00 saatleri arasında bulunmalarına, 08:00-14:00 saatleri dışında kalan saatlerde semt pazarı ve pazar yerlerine girişlerinin yasaklanmasına,

4. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın (gelin, damat ve sünnet çocuğunun 1. ve 2. derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, sünnet vb. etkinliklere katılmasının yasaklanmasına,

5. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın cenaze ve sünnet merasimleri sonrası mevlid ve dua merasimlerine katılmasının yasaklanmasına,

6. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın sosyal faaliyetler ile kalabalık organizasyonlara katılmasının ve sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişinin yasaklanmasına,

7. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın alışveriş merkezlerine(AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerinde (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb.) kalabalık olmayan 08:00-14:00 saatleri arasında bulunmalarına, 08:00-14:00 saatleri dışında kalan saatlerde alışveriş merkezlerine(AVM), çarşı ve diğer alışveriş yerlerine (hipermarket, teknoloji ve yapı marketleri vb) girişlerinin yasaklanmasına,

8. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın spor merkezleri, spor tesisleri ve spor salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenman ve faaliyetlere bireysel sporcu olarak, ayrıca tüm spor müsabakalarına seyirci olarak katılmasının yasaklanmasına,

9. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın halen bir işyerinde aktif olarak çalıştıklarını belgelemek kaydıyla alınan kararlardan muaf tutulmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

Manisa

Manisa Valiliğinin duyurduğu kararlara göre; 65 yaş üstü vatandaşlara 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma kullanımalarına, 17.30'dan sonra semt pazarlarına girmelerine ve birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere tarihinden itibaren katılmalarının yasaklanmasına karar verildi.

Manisa Valiliği tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"1. Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla; bu yaş grubundaki vatandaşlarımızın 15.08.2020 tarihinden itibaren 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına,

2. İlimizde kurulan semt / ilçe pazarlarına 15.08.2020 tarihinden itibaren saat 17:30 dan sonra girmelerinin yasaklanmasına,

3. Birinci derece yakınları ile amcası, dayısı, teyzesi ve halası oldukları kişilerin düğünleri dışında kalan düğünlere 15.08.2020 tarihinden itibaren katılmalarının yasaklanmasına,

4. Yayaların yol ve kaldırımlarda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yürümelerine engel olmaları ve bunun virüsün yayılımının çoğalması nedenlerinden olmasından dolayı; her türlü ticari işyeri ile konutların önünde bulunan yaya kaldırımlarına mal ve malzeme konulmasının yasaklanmasına, bu alanlardaki her türlü işgalinin engellenmesine, uygulamanın büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri ile kolluk güçleri tarafından koordineli bir şekilde birlikte yapılmasına,

5. 31.08.2020 tarihinden itibaren İlimizde personel ve okul servisi olarak kullanılan araçlarda uyulması gereken kurallara, ilgili mevzuat hükümleri ve Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Covid-19 Rehberleri maddelerine ek olarak araç içerisinde maske takılması zorunluluğunu ihlal edenlerin tespit edilmesi için, kayıt yapabilecek kamera takılmasına; kayıtların en az 30 gün süreyle saklı tutulmasına,

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine istinaden mesire, piknik, alanlarında oturma yerleri arasındaki mesafenin en az 4 metre olacak şekilde ayarlanmasının sağlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır."

Batman

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların bugünden itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatlerinde dışarıda olabileceği, bunun haricinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

Açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da bugün itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın annesi, babası durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de COVID-19 kapsamında , artan vakalar üzerine 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.

Açıklamada, "Değerli büyüklerimizin, dışarıda oldukları dönemde mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmelerini, nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda bulunmamalarını rica ederiz.'' ifadelerine yer verildi.

Sivas

İl Pandemi Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı olarak Mahalle Denetim Ekipleri'ni kurduk. Sivas merkezde 65 mahalle için 30 Mahalle Denetim Ekibi kurduk. Bu ekiplerde imamlarımız, öğretmenlerimizin yanı sıra site ve apartman yöneticilerine de görev verdik. Kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimizle evde izolasyon altında tutulan vatandaşlarımız ikametgahlarında kontrol edileceklerdir. İkametgahlarında bulunmayanlara hem cezai işlem uygulayacağız hem de adli işlem için savcılıklara bildireceğiz.

"Ayhan, "Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00-17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık. Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil, tamamen onları korumak içindir. Yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor." dedi.

Kayseri

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.

İçişleri Bakanlığının Korana virüs salgını ile mücadele kapsamında; 22/03/2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi doğrultusunda risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 10/06/2020 tarihli ve 9138 sayılı Genelgesi doğrultusunda da söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiştir.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda 65 yaş üstü vatandaşları yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak amacıyla çeşitli kararlar alındı.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların sağlıklarının korunması amacıyla pazar, alışveriş merkezi, sosyete pazarı gibi toplu alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandırıldı. Vatandaşlar, bu tip mekanlardan temin etmek istedikleri ihtiyaçları konusunda Vefa Destek Gruplarıyla iletişime geçecekler.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilecek.

İl genelindeki düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet merasimi gibi toplu etkinliklere, anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricinde 65 yaş ve üzerindeki misafirler kabul edilmeyecek.

Ayrıca piknik ve mesire alanlarından sadece aynı hanede yaşayan aile mensupları yararlanabilecek. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sadece eşleri, çocukları ve torunları ile bir arada bulunmak kaydıyla bu tip alanları kullanabilecek.

Siirt

Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi. Öte yandan, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 17.00 ila 24.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarının yasaklanmasına ilişkin hükmün kaldırılmasına karar verildi.

Şanlıurfa Valiliği, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı duyurdu. Toplantıda, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına yönelik kararın, aynı saatlerde "toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması" şeklinde revize edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"13.08.2020 tarih ve 149 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun '65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarının kısıtlaması' ile ilgili kararın '65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 06.00-10.00 ile 16.00-18.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanması' şeklinde revize edilmesine karar verilmiştir."

Yalova

Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu'nca alınan karar ile 65 yaş üstü vatandaşların sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri dışında sokağa çıkması kısıtlandı.